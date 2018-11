Echipele de salvare au descoperit sambata inca cinci cadavre. In total, 1.276 de persoane au fost date disparute, cu 265 mai multe decat vineri.

Incendiul devastator ''Camp Fire'' a cuprins circa 55.800 de hectare si este controlat in proportie de 35%, a raportat in cadrul conferintei Departamentul forestier si de protectie impotriva incendiilor din California (Cal Fire).

''Camp Fire'' a devenit cel mai mortal si distrugator din California, intrecand in amploare incendiul ''Griffith Park'' din comitatul Los Angeles, care a provocat decesul a 29 de persoane in anul 1933.

In total, 10.321 de proprietati au fost distruse de flacari

Cateva sute de kilometri spre sud, in apropiere de Los Angeles, incendiul ''Woolsey Fire'' a mistuit aproape 40.000 de hectare si a lasat in urma cel putin trei morti, relateaza AFP, potrivit Agerpres

Pompierii din California au primit asistenta aeriana semnificativa, insa incendiile sunt in continuare active. In nordul Californiei, precipitatiile ar putea veni in ajutorul eforturilor de stingere a flacarilor, insa nu mai devreme de sfarsitul saptamanii viitoare.

Autoritatile locale au emis totodata o alerta privind poluarea atmosferica din cauza fumului.

Ordinele de evacuare sunt inca in vigoare si nu vor fi ridicate timp de cateva saptamani, noteaza AFP.

In ultimul an, California a inregistrat mai multe incendii violente, care au provocat decesul a aproape o suta de persoane si au mistuit sute de mii de hectare. Seceta a fost mai accentuata in ultimii ani in acest stat cu o suprafata mare din vestul Statelor Unite.