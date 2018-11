Barbatul, care are in jur de 30 de ani, se afla la pescuit joi dimineata in regiunea Sunshine Coast din estul statului Queensland cand a fost atacat de pradatorul care si-a inclestat dintii in unul dintre capetele caiacului.

Din fericire, el a reusit sa isi indrepte ambarcatiunea si sa se urce inapoi in ea apoi si-a folosit statia radio pentru a cere ajutor.

''El se afla in larg unde vaslea si pescuia si, din pacate, brusc, un rechin i-a atacat caiacul si s-a inclestat in el aruncandu-l (pe barbat) peste bord'', a declarat un salvator din cadrul Surf Life Saving Queensland, Jacob Thomson.



''Rechinul avea inca dintii infipti in caiacul care era intors invers, insa (barbatul) a reusit sa-l intoarca si la un moment dat rechinul i-a dat drumul'', a adaugat Thomson.

La momentul la care autoritatile au ajuns la fata locului, ambarcatiunea in care se afla barbatul era pe cale de a se scufunda, ceea ce ar fi insemnat ca el nu ar mai fi putut utiliza statia radio pentru efectuarea apelului de urgenta si ar fi ajuns inapoi in apa in care se afla rechinul care il atacase.

''Noroc ca a avut radioul cu el, altfel cred ca am fi vorbit despre cu totul altceva in dimineata aceasta'', a spus Thomson.

Dupa ce a revenit pe uscat, barbatul a fost consultat de paramedici care au declarat ca acesta era speriat de cele intamplate insa nevatamat.

La inceputul acestei luni, un surfer a fost ranit de un rechin in largul unei plaje din vestul Australiei, la mai putin de o saptamana de la moartea unui inotator atacat de rechin in partea estica a continentului, scrie Agerpres.

Cu cateva zile inainte, un alt barbat din Australia si-a folosit plansa de surf pentru a se lupta cu un rechin care l-a atacat si ranit in apele din largul Ballina, de pe coasta de est a Australiei.

Incidentele recente au reaprins dezbaterile privind cea mai buna modalitate pentru evitarea interactiunilor dintre rechini si iubitorii de sporturi nautice.