Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a declarat la finalul saptamanii trecute ca a solicitat site-ului de investigatii jurnalistice RISE Project informatii, "ca urmare a sesizarii primite de la o persoana fizica, ce a semnalat posibile incalcari ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, prin postarile realizate de aceasta publicatie in spatiul public". Jurnalistii de investigatie de la RISE Project anuntasera ca au primit o notificare de la ANSPDCP in care li se cere sa isi divulge sursele in cazul anchetei in care este vizat liderul PSD, Liviu Dragnea, si sa ofere informatii despre toate datele pe care le detin.

Pentru a-si justifica cererea, ANSPDCP a invocat directiva europeana 679/2016 (GDPR), in vigoare de la 25 mai 2018, si faptul ca site-ul de investigatii a publicat date personale despre personalitati in postari pe Facebook, noteaza comunicatul RSF.

''RSF denunta deturnarea acestui nou instrument european de protectia a datelor in scopul intimidarii jurnalistilor de investigatii si pentru a aduce atingere secretului surselor lor'', a declarat Pauline Ades-Mevel, responsabila a Biroului UE-Balcani al RSF.



Potrivit acesteia, GDPR are vocatia de a le oferi cetatenilor europeni un control mai mare asupra propriilor date si asupra manierei in care companiile le folosesc si, cu siguranta, nu de a impiedica jurnalistii sa publice informatii de interes public, scrie Agerpres

In reactie la acest caz, Comisia Europeana, prin purtatorul de cuvant Margaritis Schinas, a atentionat luni ca GDPR nu poate fi folosit impotriva libertatii de expresie si de informare, pentru ca acest lucru ar fi un abuz.



"A folosi Regulamentul General privind Protectia Datelor impotriva acestor alte doua drepturi fundamentale ar fi un abuz clar asupra Regulamentului. Prin urmare, este extrem de important ca autoritatile romane sa implementeze aceasta obligatie in legislatia nationala pentru a oferi exceptii si derogari, in special pentru a proteja sursele jurnalistilor de puterea autoritatii nationale de protectie a datelor atunci cand este necesar si pentru a respecta libertatea de expresie si de informare in legatura cu mass-media", a spus Schinas in conferinta de presa cotidiana a executivului UE.

In clasamentul pe 2018 privind libertatea presei realizat de RSF, Romania ocupa locul 44 din 180 de tari analizate, locul 1, tara cu cea mai mare libertate a presei, fiind ocupat de Norvegia.