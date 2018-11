O femeie a murit dupa ce i s-a injectat o supradoza de botox

O femeie in varsta de 52 de ani a murit luni dimineata la Hong Kong dupa ce i s-a injectat o doza prea mare de botox la o clinica de frumusete, fiind vorba de al treilea deces de acest timp in mai putin de o luna in China, potrivit ziarului local South China Morning Post citat de EFE.