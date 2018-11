Cinci persoane au fost gasite decedate in locuintele mistuite de incendiul numit ''Camp Fire'' din California, iar trupul neinsufletit al celei de a sasea se afla intr-un vehicul, a declarat duminica seara seriful comitatului Butte, Kory Honea.

Aproximativ 228 de persoane sunt in continuare date disparute, a precizat Honea, iar alte 137 au fost localizate dupa ce prietenii si rudele anuntasera initial ca nu puteau da de urma lor.

Incendiul ''Camp Fire'' din nordul statului, care a izbucnit joi, a provocat moartea a 29 de persoane. La cateva sute de mile distanta spre sud, cel putin doua persoane au decedat in urma incendiului ''Woolsey Fire'' care ameninta orasul Malibu, o zona din apropiere de Los Angeles in care locuiesc numeroase celebritati. De altfel, in aceasta regiune au fost raportate mai multe cazuri de furturi, iar politia a anuntat ca au fost efectuate arestari.



Vantul uscat, care va sufla cu intensitate pana marti, potrivit prognozelor, a condus la intetirea flacarilor si a crescut nivelul de urgenta al ordinelor de evacuare, au indicat autoritatile, scrie Agerpres.

In zona afectata de incendii nu a mai plouat de 210 zile, situatia favorizand raspandirea flacarilor. ''Intram intr-un nou normal'', a declarat duminica seful departamentului de pompieri din comitatul Ventura, Mark Lorenzen care a precizat ca incendiile care au afectat in acest an California s-au raspandit mult mai rapid in comparatie cu situatia din urma cu zece ani. ''Rata de propagare este exponential mai mare fata de cum era inainte'', a subliniat el.

Reprezentantii autoritatilor i-au indemnat pe locuitori sa urmeze ordinele de evacuare adaugand ca si ei au fost nevoiti sa se supuna acestor dispozitii.

Echipele de interventie au reusit sa controleze in proportie de 25% incendiul ''Camp Fire'' care a mistuit 45.000 de hectare si peste 6.700 de case si sedii comerciale din Paradise.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

In sud, unde ''Woolsey Fire'' a cuprins peste 33.000 de hectare, pompierii au reusit sa controleze flacarile in proportie de doar 10%, noteaza Reuters. De vineri noaptea si pana duminica dimensiunile acestui incendiu s-au dublat, iar mii de locuinte sunt amenintate. Au fost emise ordine de evacuare pentru un sfert de milion de persoane din zona Malibu si comunitati din Los Angeles si Ventura.

Peste 20.000 de persoane din localitatea Calabasas au primit duminica seara ordin de evacuare.

Guvernatorul Jerry Brown a solicitat presedintelui american Donald Trump sa declarare stare de dezastru pentru grabirea raspunsului de urgenta si ajutarea locuitorilor.

Trump, aflat in weekend intr-o calatorie in Franta, a scris pe Twitter ca nu exista alt motiv pentru incendiile de vegetatie salbatica din California in afara managementului defectuos al padurilor de catre autoritatile statului. ''Cu un management forestier adecvat putem opri devastarea constanta din California'', a notat el.

Presedintele republican a invinovatit autoritatile californiene pentru incendii si a amenintat ca va refuza acordarea fondurilor spunand ca statul ar trebui sa depuna mai multe eforturi pentru indepartarea copacilor uscati si a altor resturi care alimenteaza flacarile.

Autoritatile statale au dat vina pe schimbarile climatice si au sustinut ca multe dintre regiunile mistuite de flacari se aflau pe terenuri gestionate la nivel federal.