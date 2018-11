Tanara, care se afla in Bulgaria in cadrul programului Erasmus, a fost gasita intr-un pasaj in apropiere de sediul administratiei regionale, in plin centrul orasului, dupa ce in ajun petrecuse cu niste prieteni intr-o discoteca locala.

Un responsabil local din La Mailleraye-sur-Seine, langa Rouen (nord), unde traieste familia tinerei, a mentionat ca studenta era cunoscuta ca fiind "dinamica si deloc depresiva".

Tanara studia sociologia la Besancon si in septembrie plecase pentru un an la Universitatea din Sofia, in cadrul programului de schimburi universitare Erasmus, scrie Agerpres.

Parchetul din Loveci a anuntat ca a lansat o ancheta privind un posibil omor sau suicid.