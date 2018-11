UPDATE 16:20- Femeia a fost pusa sub acuzare in acest caz.

Australia a trait, in luna septembrie, mai multe saptamani de panica, dupa descoperirea mai multor cazuri de capsune cu ace si bolduri in interior, incidente care au provocat dificultati producatorilor, panica in randul consumatorilor si un val de farse pe retelele de socializare.



Peste 100 de cazuri de ''capsuni capcana'' au fost raportate dupa primul incident, caruia i-a cazut victima un barbat spitalizat pentru dureri de stomac. Un incident similar a fost semnalat si in Noua Zeelanda.

Politia a anuntat arestarea, duminica dupa-masa, a unei femei de 50 de ani in urma ''investigatiilor vaste si complexe''.

Fortele de ordine din Queensland, un stat din nord-estul Australiei, au ''coordonat o ancheta nationala, in care au fost implicate mai multe autoritati guvernamentale, servicii judiciare si de informatii'', a adaugat politia intr-un comunicat.

Femeia urmeaza sa fie pusa sub acuzare duminica seara, iar luni va fi prezentata instantei, scrie Agerpres.

Politia nu a oferit detalii suplimentare in ceea ce priveste rolul sau implicarea acesteia in incidente.

Incidentele au fortat supermarketurile sa retraga capsunele de pe rafturi, iar pe cultivatori sa distruga stocurile nevandute.

De asemenea, legislatia in domeniu a fost inasprita, cei vinovati de contaminarilor alimentare riscand pana la 15 ani de inchisoare.

"Nu este de gluma", a declarat in septembrie premierul Scott Morrison, intr-un discurs televizat. "Nu este acceptabil, asa ceva nu este acceptabil in aceasta tara", a adaugat seful guvernului, calificand autorul drept "las" si ''nenorocit''.