UPDATE 12:10- Emmanuel Macron i-a primit, impreuna cu sotia sa Brigitte, pe lideri pe covorul rosu in fata a zeci de fotografi in curtea de onoare la Elysee. Primii au fost prim-ministrii suedez, irlandez, norvegian si algerian, inainte de sosirea cancelarului german Angela Merkel si a prim-ministrului canadian Justin Trudeau. La Palatul Elysee au ajuns si presedintele Klaus Iohannis si sotia sa. Presedintele american Donald Trump nu este asteptat la Elysee, intrucat va merge direct la Arcul de Triumf.

Intre anii 1914 si 1918 s-a desfasurat in Europa primul mare conflict armat al secolului al XX-lea, Primul Razboi Mondial, care a mobilizat circa 70 de milioane de soldati si a lasat in urma aproximativ 20 de milioane de morti, plus alti circa 20 de milioane de raniti si numerosi disparuti.



Pretextul care a provocat declansarea razboiului a fost asasinarea pe 28 iunie 1914 a arhiducelui Franz Ferdinand, mostenitorul tronului imperiului austro-ungar, si a sotiei sale de catre un nationalist sarbo-bosniac adversar al imperialismului austro-ungar in Balcani.

In zilele ce au urmat asasinatului un complicat mecanism de acorduri a condus la o extindere rapida a conflictului, in care au fost angrenate toate puterile mondiale, impartite in doua tabere adverse.



Am avut de o parte puterile Europei Centrale, respectiv Tripla Alianta (Austro-Ungaria, Germania si Italia, cea din urma schimband apoi tabara), careia i s-au alaturat mai tarziu Turcia si Bulgaria, iar de cealalta parte Tripla Intelegere/Antanta (Rusia, Franta si Marea Britanie), careia i s-au alaturat Japonia in august 1914 si, in final, SUA in aprilie 1917.

La sfarsitul razboiului patru mari imperii europene, respectiv imperiile german, austro-ungar, rus si otoman au fost infrante militar si politic. Dar in timp ce imperiul german si rus au pierdut numeroase teritorii, imperiile austro-ungar si otoman au disparut complet. La randul lor, Marea Britanie, Franta si Italia au preluat leadership-ul in Europa, in timp ce SUA au devenit prima putere mondiala.

Marele Razboi a redesenat harta Europei, a generat fermentii periculoaselor ideologii totalitare de dreapta si stanga din Europa si a creat premisele izbucnirii celui de-al Doilea Razboi Mondial, fiind poate cel mai important eveniment istoric al secolului XX.

SUA marcheaza aniversarea a 100 de ani de la armistitiu

Mai mult de 100.000 de americani au murit in Primul Razboi Mondial, dupa ce Statele Unite au declarat razboi Germaniei la 6 aprilie 1917, conducand natiunea intr-un conflict global. Desi Statele Unite au intrat in razboi in etapa ulterioara, multi americani nu au fost de acord cu decizia de a se alatura aliatilor Marea Britanie, Franta si Rusia, unii considerand-o drept o lupta nesfarsita intre vechii rivali europeni.

Ceremonii comemorative vor avea loc pe intreg teritoriul Statelor Unite pentru a marca a 100-a aniversare a acordului de pace, cu depuneri de coroane la memoriale si clopote ce vor bate si rasuna in armonie, scrie Agerpres.

La Washington, la National Cathedral va avea loc un serviciu inter-religios in memoria celor 4,7 milioane de americani care au luptat in Primul Razboi Mondial si pentru a onora efortul armatei americane de a apara pacea si libertatea.

In timpul serviciului religios de la Catedrala la ora 11.00 (16.00 GMT), vor rasuna clopotele in tara in cadrul a ceea ce organizatorii numesc "Bells of Peace", semnificand spiritul traditiei, onoarei si memoriei.

Unul dintre cele mai importante evenimente va avea loc la muzeul din Kansas City, unde o instalatie luminoasa masiva va ilumina un memorial cu 5.000 de maci. Florile rosii precum focul reprezinta memoria dupa ce medicul canadian locotenent-colonelul John McCrae le-a vazut crescand intr-un camp ars de lupte la Waregem in Belgia si a fost inspirat sa scrie poezia "Pe campurile Flandrei".

Instalatia acoperind memorialul cu maci a iluminat monumentul noua seri consecutiv de Ziua Veteranilor, in onoarea celor noua milioane de soldati din intreaga lume care au murit in timpul Primului Razboi Mondial.