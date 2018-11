Barbatul in varsta de 45 de ani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a fost muscat joi de sarpe in locuinta sa din Bangkok, a relatat cotidianul local Daily News.

''Am simtit ca ceva m-a muscat de penis. Cand am vazut sarpele, l-am prins instinctual cu mainile ca sa ma pot elibera'', a povestit barbatul care a necesitat cincisprezece copci.

''Ar fi trebuit sa fiu mult mai atent. In urma cu doua luni am vazut sarpele in alta baie din casa, asa ca am folosit o alta toaleta. Insa nu am realizat ca cele doua ar putea fi conectate'', a adaugat el.

Echipele de interventie au capturat pitonul aflat in casa si l-au eliberat in salbaticie, a mai notat publicatia thailandeza.

In 2016, un alt thailandez a fost muscat de penis tot de un piton de trei metri care s-a strecurat in toaleta sa.

Niciunul dintre barbati nu a suferit leziuni permanente, scrie Agerpres.

Serpii sunt des intalniti in tara din Asia de sud-est. Doar in Bangkok, aproape 35.000 de astfel de reptile au fost prinse anul trecut de Departamentul de pompieri si salvatori, o cifra dubla in comparatie cu cea inregistrata cu patru ani inainte.

Majoritatea serpilor din capitala Thailandei sunt pitoni si nu sunt veninosi, potrivit departamentului.