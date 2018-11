"MAE informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Suediei ca autoritatile locale au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere, valabila pana la data de 11 februarie 2019.

Se recomanda cetatenilor romani sa se asigure ca detin in permanenta asupra lor, pe timpul calatoriei inspre si dinspre Suedia, un act valabil de identitate (pasaport sau carte de identitate nationala).



Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Stockholm +468205674, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Regatul Suediei: +46736985463", arata MAE.

Atentionare pentru Norvegia

"MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Norvegiei cu privire la decizia autoritatilor locale de a extinde pana la data de 11 mai 2019 regimul de control la trecerea frontierei de stat pe rutele de transport maritim dinspre Danemarca, Germania si Suedia. Pasaportul valabil este singurul document de identitate acceptat la controlul trecerii frontierei norvegiene pentru intrarile pe rutele maritime (ferry-boat).

Totodata, autoritatile norvegiene au in vedere intensificarea controalelor pentru persoanele care intra pe teritoriul national prin punctele de frontiera de pe rutele terestre (rutiere si feroviare) de la frontiera sud-estica cu Suedia si, daca situatia de securitate o va impune, extinderea controlului la frontiera nationala si pentru persoanele care calatoresc din spatiul Schengen in Norvegia pe rute aeriene sau cele terestre din estul tarii.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Regatul Norvegiei: +472256237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei la Oslo: +4799153137", se arata in atentionare.