Procurorul orasului din Rennes, Nicolas Jacquet, a confirmat plangerea depusa luni de parintele adolescentului.

Kendal a fost gasit mort in camera lui, spanzurat cu centura sa de kimono. Baiatul era bine integrat in societate si nu s-ar fi sinucis daca, potrivit familiei sale, nu ar fi luat parte la jocul pe internet 'Momo Challenge'. Accesibil prin mesageria WhatsApp, acest joc macabru ii ameninta pe participanti si ii incita sa comita acte periculoase care pot merge pana la moarte.

"Acuz YouTube, Whatsapp si site-ul rencontre-ados.com pentru ca nu ii protejeaza pe tineri", a declarat AFP, René Gattino. "Consider ca statul nu a luat suficient in calcul pericolele la care sunt expusi tinerii prin aceste jocuri".

Prin acest demers, familia baiatului vrea in primul rand sa alerteze opinia publica si sa evite producerea altor drame de acest fel. O ancheta a fost deschisa in octombrie dupa moartea adolescentului care lua parte la 'Momo Challenge.



Potrivit parintilor, baiatul nu s-a sinucis, ci s-a aflat sub puterea acestui 'joc' periculos accesibil prin WhatsApp. Familia adolescentului a povestit ca unele "provocari", la care se supusese adolescentul, ii lasau urme pe corpul sau, precum laceratii sau vanatai, scrie Agerpres.

Ministrul de interne, Gerard Collomb, a fost chestionat recent de secretarul pentru educatie, Gabriel Attal, in legatura cu riscurile pe care le presupune jocul 'Momo Challenge'. Potrivit lui, "cei tineri sunt supusi unei presiuni psihologice, fiind obligati sa realizeze o serie de provocari multe dintre ele periculoase".



"In caz de nerealizare a acestora, victimele sunt amenintate ca datele lor personale si fotografii, in prealabil piratate, vor deveni publice, sau sunt chiar amenintate cu moartea", sustine Attal care se intreba ce dispozitii sunt prevazute in Franta pentru a proteja tinerii de acestei de practici.

In primavara anului 2017, politia franceza a avertizat asupra riscurilor unui joc similar, 'Blue whale Challenge', care ii incita pe tineri sa realizeze timp de 50 de zile provocari din ce in ce mai periculoase, pana la ultima etapa: sinuciderea.