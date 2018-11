''Nimic nu m-ar face mai fericit decat faptul ca un astfel de loc va fi de folos celor care doresc sa-mi studieze operele, fie japonezi, fie straini'', a declarat Murakami, in varsta de 69 de ani, in cadrul unei foarte rare aparitii in public la o conferinta de presa.

''Sper ca acesta va fi inceputul unui schimb cultural'', a spus scriitorul care a absolvit aceasta universitate in anul 1975, potrivit Agerpres.

Totodata, Murakami a adaugat ca va oferi institutiei din Tokyo scrisorile si operele sale traduse.

Romanele autorului japonez, traduse in peste cincizeci de limbi, au devenit un fenomen de talie mondiala propulsandu-l pe Murakami catre statutul de posibil pretendent la un premiu Nobel pentru literatura.

Murakami este castigatorul a numeroase distinctii literare, printre acestea numarandu-se Premiul Franz Kafka in 2006, Premiul Ierusalim in 2009 si premiul Hans Christian Andersen pentru literatura in 2016.

Haruki Murakami a invatat sa scrie gratie muzicii

Haruki Murakami, care apare foarte rar in public, a provocat un val de bucurie si de emotie in randul admiratorilor sai niponi dupa ce a participat pentru prima data la o emisiune radiofonica, in luna august, in cadrul unui program dedicat muzicii, o tema recurenta in romanele sale. Muzica l-a ajutat sa scrie, a subliniat romancierul nipon in timpul aceleiasi emisiuni radiofonice. "", a precizat el.

Scriitorul nipon, care isi petrece mare parte din timp in Statele Unite, a cucerit admiratia a milioane de cititori din lumea intreaga, fascinati de povestile sale inspirate din cotidian si presarate cu suprarealism, adeseori insotite de referiri la cultura populara, inclusiv la muzica. Romanele scrise de Haruki Murakami au fost publicate in milioane de exemplare.