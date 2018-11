Una dintre cele mai impresionante vanatori ce au fost organizate in ultimele decenii in India s-a incheiat vineri seara, atunci cand tigroaica in cauza, denumita T1 de participantii la vanatoare si Avni de aparatorii cauzei animalelor salbatice, a fost impuscata mortal in jungla din Maharashtra, un stat din partea central-vestica a Indiei.

Peste 150 de persoane au fost mobilizate timp de mai multe luni pentru a o gasi, iar resurse importante au fost alocate in acest scop, precum folosirea unor camere cu infrarosu si a unor lunetisti de elita, care cercetau jungla urcati pe spatele unor elefanti.

Polemica a izbucnit foarte repede, companiile mass-media afirmand ca niciun calmant nu a fost utilizat pentru a o linisti pe tigroaica Avni-T1, mama a doi pui in varsta de 10 luni.

Tigroaica a ucis 13 persoane din 2016 pana in prezent

Ea este considerata vinovata de moartea a 13 persoane incepand din iunie 2016. Prima victima a fost o femeie, al carei cadavru a fost gasit pe o plantatie de bumbac. De atunci, majoritatea victimelor au fost ciobani de sex masculin.

Curtea Suprema si-a dat acordul pentru aceasta operatiune, in contextul in care tigrul este un animal pe cale de disparitie. Insa institutia a specificat ca animalul va putea fi ucis daca substantele cu rol de calmare nu vor avea efect.

Potrivit unui conservator indian insarcinat cu protejarea padurilor, A.K. Mishra, contactat de cotidianul Indian Express, o sageata cu tranchilizant a fost administrata tigroaicei. " Insa ea s-a napustit asupra echipei, obligandu-l pe Ashgar (Ali Khan, fiul unui vanator celebru in India, Shafath Ali Khan) sa traga in legitima aparare. Tigroaica a fost ucisa imediat, cu un singur glont", a precizat el.

Insa aceasta versiune a faptelor a fost contestata de mai multe surse, citate de Times of India, potrivit carora tranchilizantul a fost injectat in trupul animalului dupa moartea sa.

Un activist local care militeaza pentru drepturile animalelor, Jerryl Banait, considera ca este vorba despre "o crima cu sange rece".

"Avni a fost ucisa ilegal pentru a satisface gustul vanatorii pentru sange", a acuzat filiala indiana a organizatiei PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

In pofida acestor controverse, satenii din regiune s-au declarat usurati si au sarbatorit uciderea animalului.

Elefantii si tigrii, doua specii pe cale de disparitie si amenintate prin reducerea habitatelor lor naturale sub presiunea demografica, ucid in medie o persoana pe zi in India, potrivit statisticilor guvernamentale.

Autoritatile indiene au demarat un program pentru conservarea populatiei de tigri. Numarul acestor animale a ajuns la peste 2.200 de exemplare, potrivit celui mai recent recensamant, realizat in 2014, in contextul in care populatia acestor vietuitoare a atins in urma cu cativa ani pragul minim istoric de 1.500 de exemplare.