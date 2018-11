"Sunt frapat de asemanarea intre acest moment pe care il traim si cel dintre cele doua razboaie. Intr-o Europa care este divizata de temeri, replierea nationalista, consecintele crizei economice, se vede reaparand aproape metodic tot ce a dat ritm vietii Europei dupa Primul Razboi Mondial si pana la criza din 1929", a spus liderul de la Palatul Elysee.

Seful de stat este de parere ca "trebuie sa ne gandim, sa fim lucizi, sa stim sa rezistam (…) ducand mai departe vigoarea democratica si republicana".

In acest moment, "Europa se confrunta cu un risc", avertizeaza el, "acela de a fi dezmembrata de lepra nationalista si de a fi busculata de puterile externe. Deci, de a-si pierde suveranitatea. Adica sa aiba o securitate care depinde de alegerile americane si de schimbarile lor, de a avea o China din ce in ce mai prezenta in infrastructurile esentiale, o Rusie care uneori este tentata de manipulare, mari interese financiare si piete care depasesc uneori locul pe care statele si-l post asuma", a mai adaugat liderul francez, citat de adevarul.ro.