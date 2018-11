"In ceea ce priveste chestiunea multilaterala, colaborarea intre tarile noastre este, de asemenea, importanta. Am vorbit si aici despre chestiuni importante, cum ar fi, de exemplu, migratia. Si, in chestiunea OCDE, pot sa va asigur ca Elvetia sustine candidatura Romaniei la OCDE si am vazut in aceasta dimineata impreuna ca putem continua munca pe aceasta cale, pentru a ne indrepta catre acest obiectiv", a spus Berset, potrivit Administratiei Prezidentiale.

De asemenea, a tinut sa precizeze ca Romania va avea sprijinul Elvetiei in perioada Presedintiei Consiliului UE.

"Noi, Elvetia, va vom sta alaturi in urmatorul an, va vom sprijini in aceasta sarcina, pentru ca este o misiune grea, care vine intr-un moment nu dintre cele mai usoare. Si, iata, aceasta este o alta oportunitate pentru noi de a continua si de a aprofunda relatiile noastre de cooperare. Va doresc mult succes in munca care va asteapta in urmatorul semestru!

Este o traditie ca Presedintele Confederatiei Elvetiene sa efectueze o vizita in tara care preia Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Evident ca suntem interesati de obiectivele pe care vi le-ati fixat in cadrul Presedintiei dumneavoastra, pentru ca, asa cum spuneam, exista relatii stranse intre Romania si Elvetia, dar exista, de asemenea, relatii stranse si in cadrul Uniunii Europene. Si, ca atare, ne dorim ca aceste relatii sa se intareasca, sa consolidam accesul reciproc la Piata Libera, si am fost asigurati pe parcursul dialogului pe care l-am avut cu domnul Presedinte in aceasta dimineata ca vom semna un acord institutional in acest sens. Am facut progrese importante in acest an si am subliniat faptul ca trebuie sa garantam un rezultat care sa fie si stabil, si sa garanteze interesele tuturor, de o parte si de alta", a mai spus Berset.