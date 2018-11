Anterior, postul televiziune local WV News informase ca in cursul diminetii a fost omorat un detinut, fara sa ii dezvaluie identitatea. Inca nu se cunosc detalii despre decesul lui Bulger.

"Whitey" Bulger, in varsta de 89 de ani si interpretat de actorul Jack Nicholson in filmul "The Departed", regizat de Martin Scorsese, a fost seful mafiei irlandeze din Boston in anii '70 si '80.

In acele decenii, banda lui Bulger, instalata in sudul Bostonului, si rivalii lui din mafia italiana, cu conexiuni la New York, au purtat un razboi sangeros pentru a obtine controlul asupra orasului.

Bulger a fugit in 1994 din Boston si a stat timp de 16 ani ascuns intr-un apartament modest din Santa Monica (California), un oras din comitatul Los Angeles, alaturi de iubita lui, Catherine Greig.

In fata dificultatii de a-l gasi pe gangster, agentii federali s-au concentrat asupra iubitei sale, cunoscuta pentru pasiunea ei pentru operatiile estetice, pe care au gasit-o in cele din urma in 2011, insotita de Bulger, care isi schimbase numele.

In 2013, Bulger a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru 11 asasinate comise in anii in care s-a aflat in fruntea bandei sale, "Winter Hill Gang", care controla o mare parte din afacerile cu droguri, santaj si pariuri din Boston.

Gangsterul a fost cautat timp de 16 ani de justitia americana si figura, alaturi de Osama bin Laden, pe lista celor mai cautate persoane din lume, intocmita de FBI.



Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.