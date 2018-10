Potrivit media locale, ministrul transporturilor din Indonezia, Budi Karya Sumadi, a ordonat destituirea directorului tehnic al Lion Air si a altor angajati care au dat lumina verde decolarii cursei de luni, incheiata tragic, informeaza Agerpres.

Budi a afirmat ca ministerul sau vrea sa evalueze sistemele de siguranta ale companiilor low-cost din tara, precizand ca astfel de companii "sunt o necesitate", dar trebuie gasite modalitati de a imbunatati siguranta.

Avionul Boeing 737 MAX 8 al companiei indoneziene low-cost, intrat in serviciu in urma cu numai cateva luni, a disparut de pe radare luni, dupa 12 minute de la decolarea sa din Jakarta. El s-a prabusit in Marea Java, la o adancime de 30-40 de metri, la scurt timp dupa ce a cerut turnului de control autorizatia de a reveni in capitala indoneziana. Pilotul si copilotul totalizau peste 11.000 de ore de zbor si au fost supusi recent unor examene medicale.

Marti, ministrul a anuntat ca a ordonat inspectarea ''tuturor avioanelor Boeing 737 MAX'', fara ca aparatele sa fie tinute la sol. Avionul prabusit luni avusese o problema tehnica in timpul unui zbor precedent, care fusese insa remediata.

Boeing a suspendat iesirea avioanelor 737 MAX anul trecut, chiar inainte de prima livrare comerciala, evocand o problema la motor. Motoarele sunt realizate in colaborare de General Electric (SUA) si Safran (Franta), conform site-ului de specialitate airlineratings.com.