Unul din cele mai grave cazuri de crime in masa petrecute in Germania dupa al Doilea Razboi Mondial a revenit in vizorul justitiei si al opiniei publice la Oldenburg (nord), unde un fost asistent medical este adus din nou in fata tribunalului, fiind acuzat de uciderea a 100 de pacienti, relateaza marti dpa si BBC, scrie Agerpres.

Niels Hoegel, in varsta de 41 de ani, este acuzat ca a ucis 36 de pacienti la un spital din Oldenburg si 64 in localitatea apropiata Delmenhorst, intre 1999 si 2005. Potrivit acuzarii, Hoegel si-a injectat victimele - dintre care cea mai varstnica avea 96 de ani si cea mai tanara 34 - cu medicamente care provocau atacuri de cord sau alte complicatii, din simpla plictiseala sau ca sa-si impresioneze ulterior colegii cu cunostintele lui de resuscitare.



Hoegel se afla deja la inchisoare, dupa ce in 2005 a fost prins pentru prima data injectandu-i unui pacient medicamente care nu-i fusesera prescrise, la Delmenhorst, fiind trimis dupa gratii in 2008 pentru sapte ani, pentru tentativa de omor. In 2014-2015, in urma unui al doilea proces, a fost gasit vinovat de doua crime si doua tentative de crima si a fost condamnat la pedeapsa maxima, inchisoare pe viata.

Amploarea reala a crimelor comise de Hoegel inca nu a fost stabilita. Peste 130 de cadavre au fost exhumate pentru teste - inclusiv doua in Turcia - iar politia a investigat 200 de cazuri suspecte, insa multi dintre pacientii care au murit la cele doua spitale la care a lucrat Hoegel au fost incinerati si nu mai pot fi gasite dovezi.

Tribunalul regional din Oldenburg nefiind suficient de incapator pentru publicul interesat, procesul se desfasoara la o sala de festivitati din apropiere. Cazul este unul sensibil pentru autoritatile germane din sectorul medical, acuzate de rude ale victimelor ca au inchis ochii la activitatile criminale ale lui Hoegel, care ar putea intra in topul celor mai sangerosi criminali in serie din istoria postbelica a Germaniei.

Procesul ar urma sa se incheie in mai anul viitor.