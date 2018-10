'Am un ferm sentiment ca a sosit momentul sa deschidem un nou capitol', a spus Merkel in fata presei, pe un ton serios, dar calm.



'In primul rand, la urmatorul congres al partidului, in decembrie, la Hamburg, nu voi mai candida pentru conducerea CDU', a spus Merkel in fata reporterilor, dupa rezultatul sub asteptari al formatiunii sale la alegerile regionale desfasurate duminica in landul Hessa, scrutin la care CDU s-a clasat pe primul loc, obtinand conform sondajelor intre 27% si 29% din voturi, dar mai putin cu peste 10% fata de scrutinul precedent din 2013.

'In al doilea rand, acest al patrulea mandat de cancelar este ultimul pentru mine. La alegerile federale din 2021, nu voi mai candida din noul pentru postul de cancelar, nici pentru Budestag si (...) nici nu voi cauta vreo alta functie politica', a clarificat sefa executivului german.



'Nu ne putem preface ca nimic nu s-a intamplat', a admis Angela Merkel, facand referire la rezultatul scrutinului din landul Hessa, care a fost de asemenea un fel de test electoral la nivel national si succede altor doua alegeri regionale la care CDU a fost dezamagit de rezultate.

Pe de alta parte, ea a promis ca nu isi va alege un succesor, astfel ca lasa libera competitia pentru conducerea partidului, care se anunta destul de dura intre sustinatorii mentinerii liniei moderate si cei care doresc o politica avand accente conservatoare mai accentuate pentru a se incerca o contrabalansare a avansului extremei drepte anti-imigratie, scrie Agerpres.

Deocamdata si-au anuntat candidatura la sefia partidului Annegret Kramp-Karrenbauer, care este o apropiata a Angelei Merkel si detine in prezent functia de secretar general al partidului, dar si doi partizani ai aripii ce doresc un viraj mai catre dreapta, respectiv ministrul sanatatii Jens Spahn si Friderich Merz.

Angela Merkel a jucat un rol esential pe scena europeana dupa anul 2005, ea evidentiindu-se in special prin gestionarea crizei traversate de zona euro si prin deschiderea frontierelor Germaniei pentru peste un milion de migranti.

Slabirea pozitiei politice a Angelei Merkel pe plan intern risca sa-i limiteze si leadership-ul european, intr-o perioada in care UE se confrunta cu Brexit-ul, cu criza legata de bugetul Italiei si cu perspectiva ca partidele populiste si eurosceptice sa castige teren la scrutinul europarlamentar de anul viitor.

'Asistam la o continuare a evolutiei incepute odata cu greselile facute de Merkel in timpul crizei migratiei in 2015: erodarea treptata, dar constanta, a puterii sale politice', estimeaza intr-o declaratie acordata agentiei Reuters Carsten Nickel, director al companiei de consultanta Teneo, care crede ca deciziile anuntate luni de Angela Merkel reprezinta mai degraba o 'continuare a actualei crize de leadership' decat o 'situatie clara de instabilitate in Germania si Europa'.