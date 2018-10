Incidentul s-a produs in orasul Uspensky, din regiunea Krasnodar, la 1.250 km sud de Moscova.

Potrivit imaginilor inregistrate de un amator si difuzate de televiziunea rusa, leoaica era tinuta in lesa de dresorul sau, cand brusc s-a napustit asupra fetitei in plin spectacol.

"Copilul a fost spitalizat cu laceratii pe fata si alte rani", noteaza Comitetul rus de ancheta, intr-un comunicat. O investigatie pentru incalcarea regulilor de securitate in timpul unei reprezentatii de circ a fost deschisa, potrivit sursei.

Directorul circului ambulant a fost arestat si risca pana la sase ani de inchisoare, se arata in comunicat.

Potrivit trimisului local al agentiei RIA Novosti, leoaica nu a muscat fetita, dar a zgariat-o cu ghearele pe fata.

Incidente de acest fel sunt destul de frecvente in Rusia, scrie Agerpres.

In 2016, un leopard a evadat in timpul unui spectacol de circ in Siberia si a muscat o femeie. In 2012, un ghepard a atacat un baiat de sapte ani, provocand-i rani pe fata si la gat, intr-o regiune din apropierea Moscovei.

In acelasi an, un tigru al unei gradini zoologice i-a provocat zgarieturi pe cap unui baietel de trei ani in Extremul orient rus.