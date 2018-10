Multi tineri aleg sa paraseasca tara pentru a experimenta, pentru a cunoaste culturi noi si pentru a-si pune la incercare capacitatea de adaptare, dar exista si situatii cand acestia aleg relocarea pentru a fi alaturi de familie, parteneri sau prieteni. Daca te numeri si tu printre persoanele care nu exclud varianta emigrarii si vrei sa stii care sunt locurile in care poti duce o viata lipsita de griji, iata un top al acestora:

1. Luxemburg

Tara membra UE si totodata unul dintre cele mai mici state, Luxemburg este o tara prospera si cu o rata infima a somajului. Criminalitatea este minima, iar cele mai productive industrii sunt bancile si serviciile financiare, constructiile, tehnologia si telecomunicatiile, ingineria, chimia, turismul.

Pe scurt, e prea putin important daca vrei sa profesezi ca IT-ist sau ca bucatar in strainatate, aici vei avea parte de cel putin 25 de zile de concediu in fiecare an, la care se adauga 10 zile libere legale si 42 de saptamani de concediu parental, iar salariul mediu depaseste 60.000 euro pe an.

2. Elvetia

Alcatuita din 26 de state denumite cantoane, fiecare avand propria guvernare, Elvetia este recunoscuta pentru peisajele montane de basm din Alpi si pentru ciocolata. Nu intamplator, turismul este una dintre industriile sale majore, insa pe langa acesta, elvetienii practica si fabricarea ceasurilor, a chimicalelor, a instrumentelor de precizie, dar sunt familiarizati si cu domenii precum farmaceuticele, serviciile bancare sau asigurarile.

Daca te muti aici, vei avea parte de 20 de zile de concediu anual si intre 7 si 15 sarbatori libere legale, in functie de cantonul de rezidenta. Concediul parental este de 14 saptamani si se plateste cu 80% din valoarea salariului. Rata somajului este de nici 5%, iar salariul mediu este de aproximativ 60.000 euro pe an.

3. Islanda

Cu peste 130 de vulcani activi, Islanda este tara acoperita in proportie de 10% cu lava. E o tara destul de mica, cu populatie redusa, dar care, datorita energiei geotermale si nu numai, prospera tot mai mult. Printre industriile de baza de aici se numara si turismul, procesarea produselor piscicole si producerea medicamentelor.

Rata somajului este mai mica de 3% in Islanda, iar rezidentii beneficiaza anual de 24 de zile de concediu si 12 sarbatori libere legale. Proaspetii parinti primesc 26 de saptamani de concediu platit, iar venitul mediu anual pe tara este, la fel ca in Luxemburg si Elvetia, de aproape 60.000 de euro.

4. Olanda

Cunoscuta pentru plantatiile de lalele, Olanda este cea mai populata tara din Europa, cu un numar de locuitori de peste 17 milioane. Cu toate astea, rata somajului este aici de doar 4,18%, iar nivelul de trai este mai mult decat decent, datorita dezvoltarii industriilor agricole, a produselor de metalurgie si inginerie, a industriilor de masinarii si echipamente, dar si pescuitului.

Numarul zilelor de concediu este de cel putin 20, dar legea nu impune si o limita maxima, asadar angajatorii au libertatea de a acorda mai multe zile libere, pe langa cele impuse si pe langa sarbatorile legale, in numar de 11. Concediul parental este de 16 saptamani si se plateste integral. De altfel, salariul mediu anual din Olanda este de peste 50.000 de euro.

5. Danemarca

Desemnata doi ani la rand tara cu cea mai fericita populatie , in urma masurarii unor indicatori precum stilul de viata, veniturile, libertatea de alegere si sprijinul social, Danemarca este, fara doar si poate, o alegere buna. Prospera datorita turbinelor de vant, produselor farmaceutice, echipamentului medical, metalurgiei, industriei chimice, industriei alimentare, industriei lemnului si turismului, se afla si pe lista tarilor in care castigurile sunt substantiale, indiferent de meserie.

Rezidentii au parte de 25 de zile de concediu in fiecare an si 11 sarbatori legale. Proaspetii parinti pot sta in concediu de crestere a copilului pana la 50 de saptamani, timp in care vor primi cel putin o compensatie partiala. Iar salariul mediu anual este de aproape 50.000 de euro, rata somajului fiind mai mica de 5%. Bonus: danezii lucreaza, in medie, 27,08 ore in fiecare saptamana, asta insemnand mai putin de sase ore pe zi.



Tu te-ai gandit sa experimentezi sa traiesti o perioada in alta tara? Poate fi o experienta unica pentru oricine, una care largeste orizonturi si ofera perspective, mai ales daca alegi tara respectiva in asa fel incat sa beneficiezi si de un oarecare confort financiar.