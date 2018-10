Dupa ce a fost supusa ani la rand la violente din partea fostului sot, mama tinerelor a murit saptamana trecuta injunghiata de acesta in parcarea locuintei sale.



"Tatal nostru este un criminal odios care trebuie izolat de societate. Cerem sa fie condamnat la moarte pentru a-l impiedica sa mai faca alte victime", afirma cele trei fete intr-o petitie inregistrata pe site-ul presedintiei sud-coreene. Luni, la pranz, petitia stransese 147.333 de semnaturi.

Pedeapsa cu moartea este prevazuta in legislatia sud-coreeana, dar nu a mai fost aplicata din 1997.

Crima de saptamana trecuta a pus din nou in lumina lipsa de actiune a justitiei sud-coreene in fata violentelor conjugale. De multe ori, autorii de agresiuni scapa doar cu ordine de restrictie sau cu obligatia de a merge la psiholog. Potrivit Comisiei ONU pentru eliminarea discriminarii impotriva femeilor, aproape jumatate dintre plangerile pentru violente conjugale depuse in 2015 au fost clasate.

Organizatiile de aparare a drepturilor noteaza ca actuala legislatie urmareste mai curand sa asigure apararea structurii familiei si nu sa-i sanctioneze pe autorii de violente, ceea ce nu ajuta la reglementarea problemei.

"Autorii trebuie pedepsiti, nu consiliati", a subliniat luni Kim Myung-jin, membra a unei asociatii, in timpul unei manifestatii la Seul.

Tatal celor trei, identificat doar cu numele "Kim", a fost arestat si, potrivit presei, si-ar fi recunoscut fapta, iar avocatul lui sustine ca regreta ce a facut. Cele trei surori afirma ca mama lor a fost supusa timp de 20 de ani la violente si amenintari cu moartea din partea tatalui lor, scrie Agerpres.



"Chiar si dupa ce au divortat, tatal nostru venea la noi acasa cu un cutit. De cate ori se intampla asta, trebuia sa plecam", a declarat una dintre fiice pentru ziarul Chosun Ilbo.

Permanent urmarita, mama se ascundea luni la rand in adaposturi pentru femei sau la tara, dar tatal lor reusea mereu sa o gaseasca si o batea. "Intr-o zi tatal meu a urmarit-o pe sora mea si a descoperit unde locuiam. Avea un cutit, banda adeziva si sfori si a amenintat ca ne omoara. Am trait mereu in teama. Ne-am mutat de sase ori in patru ani", a mai povestit una dintre surori.