"Avionul transporta 178 de pasageri adulţi, un copil şi doi bebeluşi, precum şi doi piloţi şi cinci membri ai echipajului”, a declarat Sindu Rahayu, director general al aviaţiei civile în Ministerul Transporturilor, potrivit stirileprotv.ro. Nu exista supravietuitori.

Salvatorii au descoperit resturi ale aeronavei Boeing 737 care s-a prabusit la cateva minute dupa decolare, relateaza dpa, citandu-l pe seful Agentiei pentru cautare si salvare.

“Am gasit veste de salvare, telefoane mobile si bucati din aeronava”, a declarat Muhammad Syaugii.



Bucati din aeronava, inclusiv scaune, au fost gasite in apropierea unei instalatii de rafinare din larg, a declarat un oficial al firmei de stat din domeniul energiei Pertamina.

Pilotul a cerut revenirea pe pista la scurt timp dupa decolare

Cursa JT610 a Lion Air, cu 189 de oameni la bord - intre care doi bebelusi, un copil si opt membri ai echipajului - a pierdut legatura cu turnul de control la 13 minute de la decolare si a cazut la circa 15 km nord in largul insulei Java din arhipelagul indonezian. Aparatul decolat la ora locala 06.20 (23.20 GMT, duminica) ar fi trebuit sa aterizeze la Pangkal Pinang, pe insula Bangka, la ora 07.20.

Potrivit directorului executiv al companiei aviatice, Edward Sirait, pilotul a cerut permisiunea sa se intoarca din cauza unei probleme necunoscute.

Avionul care s-a prabusit era nou

Avionul de pasageri indonezian care s-a prabusit luni la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul international din Jakarta era un aparat nou, avand doar doua luni si 800 de ore de zbor, au indicat oficiali locali din domeniul securitatii aviatice, citati de dpa, Reuters si AFP.

Este vorba de un aparat Boeing 737 MAX 8, o varianta mai eficienta energetic a lui Boeing 737, intrata in serviciul comercial anul trecut. Boeing a primit 4783 de comenzi pentru 737 MAX, din care 219 au fost livrate la finele lui septembrie. Lion Air, compania indoneziana low-cost de care apartinea aeronava prabusita, a primit 13 dintre ele. Accidentul de luni este primul de pe plan mondial al unui aparat Boeing 737 MAX 8, scrie Agerpres.

Circa 20 de pasageri erau angajati ai Ministerului de finante, care se intorceau de la o reuniune, a confirmat ministerul.

Dat fiind ca avionul a cazut in ape relativ putin adanci - 30-35 metri -, recuperarea cutiilor negre ar trebui sa fie mai usoara.

Lion Air a precizat ca pilotul si copilotul aveau peste 11.000 de ore de zbor , iar potrivit agentiei indoneziene pentru meteorologie conditiile meteo erau considerate sigure in momentul decolarii.

Lion Air, creata in 1999, a fost scoasa de pe lista neagra a securitatii aeriene a Uniunii Europene in 2016. Singurul accident fatal in care a mai fost implicat un avion al sau a fost in 2004, cand un aparat MD-82 s-a prabusit la aterizare la Surakarta (insula Java) si 25 din cele 163 de persoane aflate la bord si-au pierdut viata.