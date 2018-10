Artista columbiana, in varsta de 46 de ani, interpreteaza personajul Gloria Delgado-Pritchett in popularul serial de comedie "Modern Family", produs si difuzat de postul american ABC. In plus fata de onorariul ei primit pentru acest rol, vedeta columbiana incaseaza sume importante si din contracte de publicitate si de licenta, care alcatuiesc aproape jumatate din veniturile ei obtinute in perioada 1 iunie 2017 - 1 iunie 2018, informeaza Agerpres.

Pe locul al doilea in topul Forbes se afla Kaley Cuoco, interpreta personajului Penny din serialul "The Big Bang Theory", care se va incheia in luna mai dupa difuzarea celui de-al 12-lea sezon. Vedeta americana, in varsta de 32 de ani, a incasat in aceeasi perioada onorarii de 24,5 milioane de dolari.

Podiumul este completat de Ellen Pompeo, protagonista in varsta de 48 de ani a serialului "Grey's Anatomy", cu un onorariu anual de 23,5 milioane de dolari.

Topul 10 al celor mai bine platite actrite de televiziune din lume este completat de Mariska Hargitay ("Law & Order: SVU" - 13 milioane de dolari), Julie Bowen ("Modern Family" - 12,5 milioane de dolari), Mayim Bialik si Melissa Rauch (ambele din "The Big Bang Theory" - 12 milioane de dolari), Kerry Washington ("Scandal" - 11 milioane de dolari), Claire Danes ("Homeland" - 9 milioane de dolari) si Paulette Perrette ("NCIS" - 8,5 milioane de dolari).

Topul a fost intocmit de editorii revistei Forbes pe baza unor estimari furnizate de companiile Nielsen, Box Office Mojo si IMDb si unor informatii provenind de la specialisti din aceasta industrie. Sumele mentionate reprezinta onorariile primite de actori inainte de plata taxelor si a impozitelor.

Miercuri, revista Forbes a anuntat si numele celui mai bine platit actor TV din lume. Acesta este Jim Parsons, starul serialului "The Big Bang Theory", care a obtinut in perioada mentionata onorarii de 26,5 milioane de dolari.