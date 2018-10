Lady Gaga revine astfel pe primul loc in topul britanic al single-urilor dupa o pauza de peste opt ani cu piesa "Shallow", un duet interpretat alaturi de Bradley Cooper, colegul ei din distributia acestui film. Artistul american, care este si regizorul peliculei, a ajuns pentru prima data pe prima pozitie in topul britanic, informeaza Agerpres

In schimb, este pentru a treia oara cand Lady Gaga - al carei nume real este Stefani Germanotta - a reusit aceasta performanta dubla (primul loc in topul single-urilor si primul loc in topul albumelor, simultan), au precizat reprezentantii The Official Charts Company, institutia care intocmeste acest clasament muzical saptamanal.

Vedeta pop a bifat pentru prima data aceasta realizare in 2009 cu single-ul "Poker Face" si albumul "The Fame" si, apoi, in 2010, cu albumul "The Fame Monster" si single-ul "Telephone", inregistrat in colaborare cu Beyonce.

"Telephone" era cel mai recent single lansat de Lady Gaga care a ajuns pe primul loc in topul din Marea Britanie

Coloana sonora a filmului "A Star Is Born" s-a mentinut pe primul loc in topul albumelor vandute in Marea Britanie pentru a doua saptamana consecutiv.

In Official Singles Chart, piesa "Promises", liderul de saptamana trecuta, lansata de Calvin Harris si Sam Smith, a coborat pe locul al doilea.

Single-ul "Funky Friday" (Dave and Fredo) ocupa locul al treilea, "Happier" (Marshmello ft. Bastille) se afla pe pozitia a patra, iar "Let You Love Me" (Rita Ora) inchide Topul 5 din clasamentul britanic.

In Official Albums Charts, Topul 5 include trei coloane de filme, inclusiv cea a peliculei "A Star Is Born", aflata pe prima pozitie.

Coloana sonora a filmului "The Greatest Showman" se afla pe locul al doilea, iar cea a filmului "Bohemian Rhapsody", o pelicula biografica dedicata trupei Queen si cantaretului Freddie Mercury, a debutat direct pe pozitia a cincea.

Fostul lider de saptamana trecuta, albumul "Always In Between" lansat de Jess Glynne, a coborat pe locul al treilea, iar materialul discografic "Natural Rebel" inregistrat de Richard Ashcroft a debutat pe pozitia a patra.