Cei doi pinguini masculi, Sphen si Magic, "se ocupa pe rand de micutul lor" nascut pe 19 octombrie, a relatat pentru AFP unul dintre ingrijitorii de la parcul acvatic australian, Tish Hannan.

Sphen si Magic au atras atentia ingrijitorilor Sea Life Aquarium din Sydney dupa ce au fost vazuti constant impreuna. Insa, ei au mers chiar mai departe si si-au amenajat un cuib din pietricele, fapt care i-a determinat pe angajatii parcului acvatic sa le ofere un ou fals pentru a le testa reactiile.

Dupa ce testul s-a dovedit concludent, cei doi pinguini au primit un ou real

'''', a declarat Tish Hannan. ''", a explicat ea, potrivit Agerpres

Spre deosebire de majoritatea mamiferelor, pinguinii isi impart in mod echitabil responsabilitatile. "Nu exista nicio diferenta reala intre masculi si femele in ceea ce priveste grija acordata puilor", a subliniat specialista. Prin urmare, "este un lucru obisnuit sa existe perechi compuse din doi masculi sau din doua femele care se curteaza si se comporta ca oricare alti parinti", a adaugat ea.

Insa, in natura aceste cupluri nu au pui si, prin urmare, legatura lor nu dureaza, iar fiecare se intoarce la alt partener.

"Dupa ce le-am oferit pinguinilor Sphen si Magic sansa la un sezon de reproducere reusit, este foarte probabil ca ei sa revina impreuna anul viitor", a mai spus Hannan.

Situatii similare au fost consemnate si la alte gradini zoologice din lume. In 2009, Z si Vielpunkt, doi pinguini Humboldt de sex masculin de la o gradina zoologica din Berlin au adoptat un pui de pinguin respins de parintii sai biologici.

La sfarsitul anilor '90, Roy si Silo, doi pinguini de sex masculin de la Central Park Zoo din New York au clocit impreuna un ou si au ingrijit puiul. Femela nascuta din aceasta unire, Tango, a format un cuplu cu o alta femela, precizeaza AFP. Intamplarea a inspirat o carte pentru copii, ''And Tango Makes Three'', aclamata de unele voci pentru faptul ca prezenta structuri familiale netraditionale.