Regina este "profund intristata" de disparitia acestui companion fidel, care avea 12 ani si pe care suverana britanica l-a adoptat in 2016 dupa moartea stapanului sau, Bill Fenwick, fost ingrijitor la Sandringham, una dintre proprietatile familiei regale britanice, potrivit aceluiasi tabloid, citat de AFP.

Whisper era ultimul corgi care a ramas in posesia reginei Elisabeta a II-a dupa moartea lui Willow, la inceputul acestui an, descendent al unei linii de caini corgi de a caror inmultire s-a ocupat suverana britanica.

Palatul Buckingham nu a raspuns solicitarii AFP de a face precizari pe aceasta tema.

Regina mai detine in prezent doi caini, Vulcan si Candy, exemplare din rasa dorgi, o incrucisare intre corgi si teckel (dachshund).

Cainii reginei obisnuiau sa se plimbe nestingheriti in Palatul Buckingham. Mai multi dintre ei au fost imortalizati alaturi de suverana britanica in fotografii si tablouri oficiale.

Willow, penultimul descendent familiei de corgi regali, a decedat in luna aprilie. El avea aproape 15 ani, suferea de cancer si a fost eutanasiat la Castelul Windsor.

Willow a aparut intr-un videoclip cu James Bond

Willow a aparut in celebrul videoclip din 2012 cu James Bond in care regina apare cu ocazia ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra. In aces, cainele si alti doi corgi, Monty si Holly, il intampina pe agentul secret 007, interpretat de Daniel Craig, in timp ce acesta soseste la palat pentru a-i fi incredintata o misiune din partea reginei. Monty, care avea atunci 13 ani, a decedat cateva luni mai tarziu. Holly a fost eutanasiata in octombrie 2016 in urma unei afectiuni.

Printul Harry a dezvaluit anul trecut ca Meghan Markle, logodnica lui la acea vreme, a reusit sa se faca placuta "imediat" de cainii reginei. "Am fost latrat in ultimii 33 de ani - ea a intrat, absolut nimic", a descris printul intalnirea dintre Meghan Markle si patrupede. "Au stat pe picioarele mele in timpul ceaiului, a fost foarte dragut", a povestit la randul ei Meghan Markle.