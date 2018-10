Potrivit site-ului institutului geologic american USGS, care a anuntat prima data acest cutremur, cutremurul a avut o magnitudine de 6,8.

Reteaua electrica a fost partial afectata si au fost cauzate pagube de alunecari de teren, a indicat presa locala.

Epicentrul cutremurului s-a situat la o adancime de 16 kilometri, potrivit US Geological Survey, si a fost simtit in Grecia, Malta, Albania, in sudul Italiei si de-a lungul coastei de vest a Turciei, potrivit dpa.

"A fost un cutremur major. Nu au fost insa raportate pagube majore. Si nici nu s-au inregistrat raniti", a declarat primarul din Zakynthos, Pavlos Kolokotsas postului de radio local.

Totusi, mass-media locale indica aparitia de fisuri pe faleza de-a lungului portului din Zakynthos. O manastire de pe mica insula Strofadi a fost de asemenea afectata, potrivit postului local de radio ERT.

Multa lume a fost trezita din somn de zguduitura cutremurului produs vineri la ora 2 dimineata si a fugit in strada, sau in parcuri. Scolile vor fi inchise vineri pentru ca echipele de experti sa evalueze eventualele pagube produse cladirilor.

Marea Ionica este o regiune afectata frecvent de cutremure. In 1953, un cutremur major cu magnitudinea de 7.2 pe Richter a provocat moartea a aproximativ 500 de persoane si distrugerea mai multor orase din insulele Kefalonia si Zakynthos.