Ideea a fost lansata pentru prima data in 2012 si se pare ca nu va mai dura mult pana va deveni realitate.

Pentru a se evita dezastrul, de data aceasta Titanic II urmeaza sa fie dotat cu un numar suficient de barci si veste de salvare, precum si echipament modern de navigatie si radar.

Se preconizeaza ca in prima croaziera vor pleca circa 2.400 de pasageri si 900 de membri ai echipajului, aceasta urmand sa aiba loc in anul 2022.

Plecarea se va face din Dubai, iar dupa doua saptamani ar trebui sa ajunga in Southampton, Marea Britanie. De acolo, se va urma acelasi traseu ca nava originala, care ar fi trebuit sa ajunga la New York, noteaza digi24.ro.



"Nava va reface calatoria originala, ducand pasageri de la Southhampton la New York, dar apoi va calatori pe glob, inspirand si incantand lumea", a spus Palmer.

Replica Titanicului va costa nu mai putin de 500 de milioane de dolari.