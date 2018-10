Parchetul din Rennes si jandarmeria locala incercau sambata sa elucideze decesul unui adolescent de 14 ani gasit fara suflare la domiciliul parintilor sai, intr-o comuna din apropierea orasului Rennes.

"Ancheta continua pentru a determina circumstantele sinuciderii si eventuala infractiune de incitare la suicid a minorilor de sub 15 ani", a declarat AFP, procurorul din Rennes, Nicolas Jacquet.

Adolescentul a fost gasit in weekendul trecut in camera sa spanzurat cu o centura de kimono, desi avea in perspectiva "numeroase proiecte", a marturisit familia sa, scrie Agerpres.

Potrivit parintilor sai, el nu s-a sinucis ci s-a aflat sub puterea unei provocari pe internet, numita 'Momo challenge', un 'joc' periculos accesibil prin mesageria WhatsApp. Familia sa releva ca unele "provocari" la care se supusese adolescentul au lasat urme pe corpul sau, precum laceratii sau vanatai.

Familia doreste sa traga semnalul de alarma pentru a impiedica alte drame

Ministrul de interne, Gérard Collomb, a fost chestionat recent de secretarul pentru educatie, Gabriel Attal, in legatura cu riscurile pe care le presupune jocul 'Momo Challenge'. Potrivit lui,sustine Attal care se intreba ce dispozitii sunt prevazute in Franta pentru a proteja tinerii de acestei de practici.

In primavara anului 2017, politia franceza a avertizat asupra riscurilor unui joc similar, 'Blue whale Challenge', care ii incita pe tineri sa realizeze timp de 50 de zile provocari din ce in ce mai periculoase, pana la ultima etapa: sinuciderea.