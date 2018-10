"In data de 17 octombrie a demarat misiunea de audit din partea Comisiei Europene privind Pesta Porcina Africana (PPA). Aceasta este pentru a patra oara cand experti europeni viziteaza Romania, in ultimul an si jumatate, pe tema Pestei Porcine Africane. Aceasta misiune de audit vizeaza evaluarea modului in care au fost aplicate prevederile legale pentru detectarea rapida a focarelor de PPA prin supraveghere activa si pasiva, precum si prevenirea raspandirii virusului PPA si eficacitatea controalelor oficiale privind miscarea si trasabilitatea animalelor", precizeaza institutia intr-un comunicat remis joi Agerpres.

Agenda misiunii de audit include analiza datelor si documentelor oficiale, discutii cu reprezentantii serviciilor veterinare de la nivel central si judetean si vizite de lucru in teren.



Presedintele ANSVSA, Geronimo Branescu, si specialistii institutiei au prezentat, miercuri, echipei de auditori situatia privind evolutia focarelor de PPA in Romania si au pus la dispozitia acestora detalii privind masurile intrepinse de autoritatile romane pentru limitarea efectelor bolii si cele pentru prevenirea raspandirii virusului.

Dupa incheierea intalnirii de la sediul ANSVSA, echipa de audit a vizitat Institutul pentru Diagnostic si Sanatate Animala, Laboratorul National de Referinta pentru PPA, pentru a evalua capacitatea analitica si modul de implementare al metodelor de diagnostic pentru PPA.

Expertii europeni se vor deplasa in judetele Braila, Tulcea si Constanta, unde vor audita activitatea DSVSA-urilor si a laboratoarelor din cadrul acestora, dar vor vizita si ferme comerciale, gospodarii ale populatie, fonduri de vanatoare, abatoare, unitati de procesare si centrele comerciale pentru desfacerea carnii de porc.



Concluziile acestei misiunii de audit a Comisiei Europene privind PPA, care se va finaliza in data de 25 octombrie, vor fi prezentate intr-un raport, care va fi publicat pe site-ul Comisiei Europene.

Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza, la aceasta data, in 260 de localitati din 14 judete, fiind inregistrat un numar de 1.021 de focare, din care 15 in exploatatii comerciale, arata datele actualizate ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), date joi publicitatii.

Conform informatiilor centralizate, au fost consemnate si 107 cazuri la mistreti, iar numarul total al porcilor eliminati afectati de boala se ridica la 353.914 exemplare.

Prezenta virusului PPA a fost semnalata in Romania, pentru prima oara, pe data de 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare. Evolutia bolii este in permanenta monitorizata prin examene clinice si de laborator, iar zilnic se analizeaza situatia existenta, se aplica masuri si se intreprind actiuni in functie de circumstante.

Autoritatea precizeaza ca pesta porcina africana nu afecteaza oamenii, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire pentru oameni, acest virus avand, insa, impact la nivel economic si social.