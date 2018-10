"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei - Comunitatea Valenciana ca Agentia Meteorologica de Stat locala – AEMET, a emis un cod portocaliu si rosu vizand caderi masive de precipitatii abundente si persistente, cu potential de periculozitate, pana cel putin in data de 21 octombrie 2018, pentru litoralul mediteranean spaniol, la sud de Catalonia si Insulele Baleare.

Incepand cu ziua de 18 octombrie, Peninsula Iberica si Insulele Baleare vor fi afectate de rezultatul unirii a doua formatiuni de joasa presiune (furtuni), una care evolueaza din Marea Mediterana si una din Oceanul Atlantic. Furtuna din Atlantic va patrunde din sud-vest in Peninsula Iberica, concomitent cu furtuna din Marea Mediterana, care va afecta mai intai Insulele Baleare si vor fi precipitatii puternice la nivel local in Andaluzia, Comunitatea Valenciana (in principal, provincia Valencia) si Catalonia. Incepand cu a doua jumatate a zilei, interactiunea furtunilor va determina intensificarea precipitatiilor in Catalonia, Aragón, Comunitatea Valenciana si Insulele Baleare, estimate a fi foarte puternice si persistente la nivel local.

Sambata, 20 octombrie, furtuna rezultata din fuziunea celor doua, initiale, se va deplasa spre sud-vest, fiind prognozate precipitatii abundente si persistente in Comunitatea Valenciana, regiunea Murcia si litoralul mediteranean al Andaluziei.

In Comunitatea Valenciana, cel mai probabil, cursele aeriene de pe aeroporturile internationale Valencia, Castellon de la Plana si Alicante sa aiba intarzieri fata de orarul normal de zbor sau chiar sa fie anulate.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului Romaniei la Castellón de la Plana: +34964212446; +34964203331; +34964203234; +34964216008; +34964217836, Consulatului General al Romaniei la Barcelona:+34934181535; +34934344223; +34934340220 si Ambasadei Romaniei la Madrid +34917344004, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefoanele de permanenta ale: Consulatului Romaniei la Castellón de la Plana: +34677842467, Consulatului General al Romaniei la Barcelona: +34661547853 si Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei: +34649656032.

MAE recomanda consultarea paginilor www.meteoalarm.eu, madrid.mae.ro, castellon.mae.ro, barcelona.mae.ro, precum si pagina de Facebook a Consulatului Romaniei la Castellón de la Plana", arata MAE.