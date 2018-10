Mare parte din pensiunile si vilele din Maramures si Bucovina sunt rezervate inca din primavara. In egala masura, chiar si hotelurile de lux din Poiana Brasov, Paltinis ori Baile Felix sunt rezervate aproape in totalitate. In ceea ce priveste destinatiile interne preferate de turisti pentru petrecerea de Revelion, topul este condus de statiunile de pe Valea Prahovei si de cele din Brasov.

Clasamentul este completat, conform analizei realizate de Christian Tour, de anumite statiuni balneare, precum Baile Felix, unde turistii sunt atrasi de conditiile de cazare bune, de mesele traditionale, programele speciale de Revelion, precum si de centrele wellness, scrie Agerpres.

Pe locul trei in acest clasament se situeaza zonele agroturistice. In acest caz, este vorba despre clienti fideli ai respectivelor unitati de cazare, care merg an de an in acelasi loc si doresc sa-si securizeze vacanta de Revelion inca din prima parte a anului.

In ceea ce priveste presurile pe care le platesc romanii pentru Revelion in Romania, tariful mediu pentru doua persoane este de 3.500 - 4.000 de lei pentru 4 nopti de cazare, demipensiune si mese festive. Insa, exista si unitati hoteliere in care tarifele pentru vacanta de Revelion depasesc cu mult acest prag mediu, ajungand sa coste cat un sejur intr-o destinatie exotica.

La unele hoteluri din Poiana Brasov, din Paltinis ori din Baile Felix, preturile pentru noaptea de Revelion sar de 1.000 euro si ajung chiar la peste 2.000 de euro, spun reprezentantii Christian Tour. Interesant este faptul ca in unele dintre aceste hoteluri, nu se mai gasesc locuri pentru Revelion, camerele fiind rezervate inca din luna august. Pachetele includ cazare 5, 6 sau 7 nopti, mic dejun, cine, petrecere tematica de Revelion si foc de artificii, animatie pentru adulti si copii, acces la spa si spuma party.

Reprezentantii touroperatorului subliniaza ca aceste pachete de lux in tara costa cat o vacanta in Thailanda, unde un sejur de Revelion in Krabi, de pilda, costa aproximativ 700 de euro de persoana. De altfel, Thailanda este una dintre cele mai cautate destinatii exotice pentru vacanta de Anul Nou, in ultimii ani tot mai multi romani alegand sa-si petreaca noaptea dintre ani in aceasta destinatie calda.

De asemenea, tot din categoria destinatiilor externe, au crescut solicitarile de vacante de Revelion in Istanbul, unde pachetul de 4 nopti de cazare cu mic dejun si transport cu autocarul costa 200 de euro de persoana.

O alta destinatie externa de care romanii au devenit interesati pentru Revelion 2019 este Skopje, capitala Macedoniei, unde pachetul de Revelion costa 350 de euro de persoana.