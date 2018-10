La trei ani dupa alegerea sa, guvernul liberal condus de Justin Trudeau a dus la indeplinire unul dintre cele mai emblematice angajamente din campania electorala: Canada devine al doilea stat din lume care autorizeaza comercializarea si utilizarea marijuanei in scopuri recreationale, dupa Uruguay, care a adoptat aceasta masura in 2013, informeaza Agerpres.

Implementarea acestei masuri va fi examinata si disecata atat de canadieni, care vor fi chemati anul viitor la urne pentru alegerile legislative, ale caror rezultate se anunta incerte, dar si de statele aliate guvernului de la Ottawa, dintre care unele au autorizat deja utilizarea canabisului in scopuri terapeutice.

La miezul noptii (02:30 GMT, miercuri) s-a deschis primul magazin legal de canabis

In Quebec, magazinele detinute de Société québécoise du cannabis (SQDC) isi deschid portile la ora 10:00 (14:00 GMT).

Pentru inceput, SQDC va avea douasprezece magazine, insa vizeaza deschiderea altor unitati - pana la 150 in urmatorii trei ani. Provinciile Manitoba (centru) si Alberta (vest) au decis sa liberalizeze aceasta industrie si mai multe puncte de vanzare private vor fi deschise incepand de miercuri.

Guvernul a dorit ca fiecare provincie sa aiba posibilitatea de a organiza comertul cu aceasta planta si, de la Montreal pana in Vancouver sau din Toronto in Winnipeg, fiecare regiune si-a alcatuit propria sa strategie pentru gestionarea acestei piete profitabile, evaluata la aproximativ 6 miliarde de dolari (4 miliarde de euro) pe an, noteaza AFP.

Insa, Doug Ford, premierul din Ontario (centru), l-a acuzat marti pe Justin Trudeau ca a lasat pe umerii autoritatilor locale povara acestei reforme fara precedent. "Unde este Justin Trudeau?", a spus conservatorul in fata asociatiei politistilor din aceasta provincie canadiana, cea mai instarita si cea mai populata din tara.

Ca el, opozitia conservatoare din Parlamentul din Ottawa si-a multiplicat in ultimele zile atacurile impotriva acestei masuri care, conform oponentilor lui Trudeau si unor medici, a fost precipitata si ascunde mai multe pericole la adresa sanatatii si a sigurantei publice.

"Sunt cel putin doi ani de cand colaboram cu diferite autoritati guvernamentale", a raspuns marti Justin Trudeau, repetand ca legalizarea trebuie sa permita restrangerea accesului minorilor la acest drog si sa "elimine banii din buzunarele organizatiilor criminale''.

16% fumatori

In campania electorala din 2015, Justin Trudeau a recunoscut ca a fumat cateva tigari cu marijuana, inclusiv pe vremea cand a fost deputat in opozitie. Insa, premierul canadian sustine ca nu are de gand sa repete experienta. ''El nu intentioneaza sa cumpere sau sa consume canabis odata ce va fi legalizat", a anuntat biroul sau, marti, pentru AFP.

Totusi, pentru multi canadieni, data de 17 octombrie 2018 va ramane o zi istorica si, de la Pacific pana la Atlantic, zeci de petreceri vor fi organizate pentru a sarbatori aceasta masura, in special in Toronto si Montreal.

Legalizarea canabisului recreational este de asemenea sarbatorita la bursa din Toronto, unde miliarde de dolari au fost investite in aceasta noua industrie in ultimele luni. Spre exemplu, liderul de piata, Canopy Growth, a castigat 448% intr-un an si era evaluat marti seara la 13,88 miliarde de dolari.

Potrivit statisticilor oficiale, 16% din populatia canadiana a fumat canabis in 2017, ceea ce reprezinta 773 tone de droguri usoare.

Pare inevitabil ca cei 120 de producatori autorizati in prezent sa nu reuseasca sa satisfaca toate cererile imediate. Insa, pentru Bill Blair, ministrul responsabil cu Reducerea criminalitatii organizate, este posibila reducerea cu 25% a veniturile de pe piata neagra pana la sfarsitul anului si aproximativ cu jumatate din aceasta in decurs de un an.

"Multi oameni cred ca legalizarea este un eveniment, insa este un proces", a spus Blair pentru AFP. "De aproape un secol, grupurile criminale au detinut controlul deplin al pietei, 100% din productie si distributie, si au obtinut in fiecare an profituri de miliarde de dolari", a amintit el.

Eradicarea pietei negre va dura cel putin patru ani

Guvernul federal a cheltuit mai multe zeci de milioane de dolari pe campanii de informare si de prevenire, in special in scoli. 14 milioane de familii au primit o brosura care le explica noua reglementare, riscurile pentru sanatate, necesitatea de a pastra produsele departe de copii si de animale, etc.

Unii canadieni se declara ingrijorati de o recrudescenta a accidentelor rutiere provocate de conducerea automobilului sub influenta canabisului. Un studiu publicat recent de institutul oficial Statistique Canada a dezvaluit ca un consumator de canabis din sapte (14%) ce detine permisul auto si-a condus deja vehiculul in primele doua ore dupa ce a consumat marijuana.

Pentru a contra acest risc, peste 800 de politisti au beneficiat de un curs de formare profesionala pentru a putea sa ii recunoasca pe conducatorii auto care isi conduc vehiculele in timp ce se afla sub influenta canabisului. Alti 1.500 de politisti canadieni vor urma acest curs in anii urmatori, a promis guvernul federal. Ei sunt in special antrenati pentru a preleva mostre salivare, ce vizeaza detectarea urmelor de THC (tetrahidrocanabinol) in timpul controalelor rutiere.

O noua generatie de aparate a fost aprobata in luna august, insa anumite sectii de politie au anuntat deja ca refuza sa le utilizeze, intrucat acestea sunt prea scumpe si putin fiabile, dupa opinia lor. Dispozitivele functioneaza la perfectiune doar la temperaturi cuprinse intre 4 si 40 de grade Celsius si ar fi, deci, prea putin adaptate la rigorile lungilor ierni canadiene.

Insa Jean-Sebastein Fallu, specialist in toxicomanie si profesor la Universitatea Montreal, considera ca, atunci cand lucrurile sunt puse in balanta, toate aceste riscuri nu cantaresc mai greu decat virtutile legalizarii canabisului.

"Canabisul nu este bun pentru sanatate, dar prohibitia este extrem de nociva si mai rea decat canabisul", a declarat el intr-un interviu pentru AFP. "Toate argumentele se bazeaza pe teama generata de cresterea consumului, insa acest lucru nu este ceva ce poate fi prevazut, cel putin nu pe termen scurt, pe baza unor studii realizate in lume si pe baza unor sondaje". "Eu prefer un consum putin mai mare de canabis si cateva mici infractiuni in plus decat consecintele catastrofice ale prohibitiei in materie de stigmatizare, violenta, criminalitate, economie ilicita, etc", a rezumat acelasi specialist.