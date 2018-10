Femela pe nume Imogen a nascut puiul de sex feminin la primele ore ale zilei de vineri in zona expozitiei in aer liber ''Wild Explorers'', starea de sanatate a celor doua animale fiind ''foarte buna'', dupa cum au precizat ingrijitorii de la Marwell Zoo.

Puiul nou-nascut, care nu a primit inca un nume, este cel de-al optulea exemplar de zebra Grevy de la gradina zoologica si este primul pui conceput de masculul Fonzy.

''Imogen are grija foarte bine de puiul ei. Este minunat sa o vedem explorand noul mediu de la ''Wild Explorers'', unde punem accentul activitatea de conservare pe care o desfasuram in Africa. Noul sosit este o adaugire foarte importanta si binevenita in cadrul programului de inmultire a speciilor amenintate cu disparitia'', a declarat Ian Goodwin directorul colectiei de copitate din cadrul gradinii, potrivit Agerpres.

La sfarsitul anilor '70 numarul exemplarelor de zebra Grevy care traiau in salbaticie era de 15.000. In prezent, se estimeaza ca mai exista doar 2.800 de exemplare.

Declinul drastic al acei specii a fost pus pe seama schimbarilor climatice, a pierderii habitatului si a competitiei din ce in ce mai acerbe cu animalele domestice.



''Din 2003, Marwell Wildlife colaboreaza cu parteneri din nordul Kenyei pentru conservarea zebrei Grevy. Avem o echipa formata din biologi si cercetasi care lucreaza pe teren, esentiali in crearea unei strategii nationale pentru conservarea speciei'', a mai spus Goodwin.

Zebra Grevy este cel mai mare ecvideu din salbaticie si face parte din grupul de mamifere care mai include calul si magarul.

Zebrele Grevy traiesc in libertate in zonele de tufaris semi-aride din Etiopia si nordul Kenyei si sunt bine adaptate conditiilor vitrege, acestea putand rezista fara sa bea apa doua pana la cinci zile.