Vehiculul, un camion, conform primelor informatii, circula din Aydin spre Izmir, coasta de vest a Turciei, cand a parasit brusc carosabilul si s-a rasturnat, cazand in albia unui rau, de la o inaltime de aproximativ 20 de metri, scrie Agerpres.

Nu se cunoaste nationalitatea migrantilor. Aparent, acestia se indreptau spre coasta, probabil spre peninsula Dilek, de unde pana la insula greceasca Samos nu sunt decat cativa kilometri.

Televiziunea turca a difuzat imagini cu ramasitele camionului ars in albia raului, langa care actionau echipele de salvare. Primul bilant al victimelor consemna 15 morti, dar acesta a fost apoi revizuit in crestere la 19 morti si 11 raniti.

Turcia este un important punct de tranzit pentru migrantii din Orientul Mijlociu, Asia si Africa si care incearca sa ajunga in Europa prin Grecia.

Un milion de migranti au trecut din Turcia in Grecia in 2015, provocand o criza care s-a incheiat cu un acord intre UE si Ankara. De atunci, numarul de migranti care au parcurs aceasta ruta a scazut drastic, insa in Grecia s-au inregistrat aproape 25 000 de sosiri de la inceputul anului, iar 118 persoane au pierit in aceasta calatorie.