Cei unsprezece indivizi se aflau in masina in apropierea orasului Kavala, din nord-estul tarii, cand minivanul in care se gaseau a intrat in coliziune cu un camion, la primele ore ale diminetii, informeaza Agerpres.

Soferul camionului a reusit sa scape, dar pasagerii celuilalt autovehicul au fost blocati in interior si au murit in incendiu, a precizat politia.