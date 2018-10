Femeia fusese vazuta ultima data vineri pe marginea unei balti mlastinoase in timp ce cauta midii, scrie Agerpres.

Politia a avut nevoie de mai multe ore pentru a ajunge la comunitatea aborigena Gan Gan, aflata la 177 kilometri sud de orasul minier Nhulunbuy.

Comisarul din Teritoriul de Nord, Tony Fuller, a declarat reporterilor sambata ca femeia, o angajata a Departamentului pentru parcuri nationale, pescuia midii pe marginea apei, alaturi de familie, atunci cand a disparut.

"Familia a observat la un moment dat ca aceasta lipseste, iar galeata pe care o purta a fost gasita in apropiere", a indicat el, precizand ca femeia se afla in apa pana la brau.

Politia si angajatii parcurilor au cautat victima in apa pana vineri seara si i-au gasit cadavrul la un kilometru de locul atacului.

Crocodilul a fost omorat ulterior de localnici.

Decesele cauzate de atacurile crocodililor s-au intensificat de la incetarea sacrificarii acestora in 1971, intre 2005 si 2014 fiind inregistrati 14 morti, in crestere de la 10 in cei 33 de ani anteriori. Ultimul deces in urma atacului unui crocodil a avut loc in luna ianuarie a acestui an.