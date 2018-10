Parchetul din orasul Celle (landul Saxonia Inferioara) a indicat ca suspectul nu s-a opus extradarii, care va avea loc "in 10 zile", scrie Agerpres.

Barbatul in varsta de 21 de ani - identificat drept Severin Krasimov si arestat marti in Germania - a recunoscut ca, sub influenta alcoolului si a drogurilor, a 'lovit victima si a aruncat-o intr-un tufis', dar a dat asigurari ca 'nu a vrut sa ucida victima si a negat ca a violat-o'.

Viktoria Marinova (30 de ani), care era reprezentant administrativ si prezentatoare la postul local TVN Ruse, a murit dupa ce a fost lovita, strangulata si violata. Corpul sau lipsit de viata a fost descoperit pe 6 octombrie intr-un parc din orasul Ruse, aproape de malul Dunarii.

La ultima editie a emisiunii sale din 30 septembrie, Marinova a difuzat o convorbire cu doi reputati jurnalisti de investigatii: Dimitar Stoianov din Bulgaria si Attila Biro din Romania, care intreprind o ancheta in legatura cu banuielile de frauda in cazuri de gestionare a fondurilor europene, in care ar fi implicati oameni de afaceri si alesi. Dimitar Stoianov si Attila Biro au fost retinuti pentru scurt timp de catre politie in cursul acestei anchete, cazul lor provocand o reactie de condamnare din partea organizatiei neguvernamentale Reporteri fara Frontiere (RSF).