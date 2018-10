"A recunoscut ca el a facut-o, fiind beat si foarte drogat", a declarat Nadejda Krasimirova reporterului postului NOVA in Germania, unde ea traieste si unde fiul ei a fost arestat dupa ce a fugit din Bulgaria, a doua zi dupa comiterea crimei. "El a recunoscut si a inceput sa planga in fata mea. El de obicei nu este asa. Nu pot sa inteleg", a mai spus mama suspectului, identificat drept Severin Krasimov, nascut in Bulgaria in 1997.

Tot joi, in timpul Consiliului UE pentru Justitie si Afaceri Interne, titulara portofoliului bulgar al justitiei, Tetka Taceva, a intervenit pentru a explica modul in care autoritatile tarii sale au desfasurat investigatiile ce au condus la arestarea suspectului in varsta de 21 de ani.

Potrivit ministrului bulgar al justitiei, elementele de care dispun autoritatile arata ca pare sa fie vorba despre un 'delict spontan, cu un mobil sexual', desi inca 'nu au fost eliminate diferite versiuni si nu s-a exclus nicio ipoteza'.

Totusi, a tinut sa precizeze ministrul Tetka Taceva, nu a fost gasita 'nicio proba' care sa sugereze vreo legatura intre asasinarea tinerei si activitatea ei de jurnalist, 'cum s-a sugerat la nivel international'.

Responsabila pentru Europa a organizatiei 'Reporteri Fara Frontiere', Pauline Ades-Mevel, a declarat marti ca aceasta organizatie este convinsa ca asasinarea Viktoriei Marinova are legatura cu investigatiile ei jurnalistice privind coruptia, scrie Agerpres.



"Speram ca extradarea se va face rapid", a mai spus ministrul bulgar, subliniind ca mandatul european de arestare pe care Bulgaria l-a transmis Germaniei este 'un exemplu de recunoastere si cooperare' pe teme judiciare.

Uciderea Viktoriei Marinova (30 de ani), prezentatoare la canalul de televiziune TVN, al carei corp a fost gasit sambata pe o alee dintr-un parc din orasul Ruse, nu departe de Dunare, a declansat un val de revolta in Europa, provocand temeri privind o reglare de conturi legata de activitatea sa de jurnalist.

Potrivit procurorului general al Bulgariei, Sotir Tatarov, suspectul Severin Krasimov era deja cautat pentru crima si viol. El locuia in apropiere de locul unde a fost ucisa jurnalista si a fugit duminica in Germania, prin Romania.