Oficialul rus a mai spus ca spera ca Statele Unite vor fi intelegatoare in legatura cu defectiunea care a avut loc in timpul lansarii capsulei.

Capsula Soyuz a efectuat o aterizare de urgenta in apropierea orasului Jezkazgan in centrul Kazahstanului din cauza unei defectiuni la motor survenite la scurt timp dupa decolare. Ea trebuia sa transporte pe Statia Spatiala Internationala doi astronauti - rusul Aleksei Ovcinin si americanul Nick Hague.

Cei doi astronauti au fost recuperati

Astronautul american Nick Hague si cosmonautul rus Aleksei Ovcinin au fost recuperati de catre echipele de salvare pe teritoriul Kazahstanului, a anuntat joi o sursa din cadrul Agentiei Federale Spatiale Ruse, Roskosmos, transmite AFP.

Anterior, agentia Reuters informase ca salvatorii au ajuns la locul in care capsula Soiuz - care ii transporta pe cei doi astronauti spre Statia Spatiala Internationala (ISS) - a fost nevoita sa efectueze o aterizare fortata din cauza unei defectiuni la unul dintre propulsoare, survenita la scurt timp dupa decolare.

Hague si Ovcinin decolasera de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan pentru o misiune de jumatate de an pe Statia Spatiala Internationala. Capsula Soiuz s-a reintors la sol "printr-o coborare balistica, realizata la un unghi mai ascutit de aterizare decat in mod normal", a scris NASA pe Twitter.

RIA Novosti anunta ca Roskosmos a dispus crearea unei comisii de urgenta pentru a analiza cauzele defectiunii si ca presedintele rus Vladimir Putin a fost informat despre aceasta situatie. Anterior, aceeasi agentie de presa a informat ca Rusia a decis sa suspende toate lansarile cu echipaj uman dupa aterizarea fortata a capsulei Soiuz.



Cei doi oameni de stiinta trebuiau sa se alature echipajului aflat deja din luna iunie la bordul Statiei Spatiale Internationale, condus de astronautul german Alexander Gerst si format din astronomul american Serena Aunon-Chancellor si cosmonautul rus Serghei Prokopiev.

Statia Spatiala Internationala, unul dintre rarele exemple ce marcheaza cooperarea dintre Rusia si Statele Unite intr-un context de tensiuni diplomatice fara precedent intre cele doua tari dupa Razboiul Rece, se afla pe orbita din 1998 la aproximativ 400 de kilometri deasupra Terrei si se deplaseaza cu o viteza de 28.000 de kilometri pe ora, scrie Agerpres.

Saisprezece tari participa la proiectul ISS, care a avut un cost total de 100 de milioane de dolari, finantat in mare parte de Statele Unite si Rusia

Dupa retragerea din circulatie a navetelor spatiale americane in 2011, NASA cumpara cu costuri foarte mari locuri la bordul capsulelor rusesti Soiuz, cu mai multe luni in avans, pentru a trimite astronauti americani pe ISS.

Casa Alba a anuntat la inceputul acestui an ca intentioneaza sa opreasca pana in 2025 finantarea directa a ISS. Statele Unite investesc intre 3 miliarde si 4 miliarde de dolari pe an in functionarea ISS, al carei cost de asamblare a fost de 100 de miliarde de dolari si care este locuita permanent de echipaje de astronauti incepand din anul 2000.