Politia germana a confirmat miercuri retinerea suspectului bulgar in orasul Stade, din nordul Germaniei (landul Saxonia inferioara), transmite dpa. Barbatul a fost pus sub acuzare pentru crima si viol. Procuratura din Celle, oras situat tot in landul Saxonia inferioara, a anuntat ca verifica conditiile necesare pentru extradarea in Bulgaria si a cerut unui tribunal regional emiterea unui mandat de arestare.

Autoritatile bulgare au exclus "in acest stadiu" ca asasinatul sa aiba legatura cu activitatea profesionala a victimei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Uciderea Viktoriei Marinova, 30 de ani, prezentatoare la TVN, un canal de televiziune local, al carei corp a fost gasit sambata pe o alee dintr-un parc nu departe de Dunare, a declansat un val de revolta in Europa, provocand temeri privind o reglare de conturi legata de activitatea sa de jurnalist.

Cu toate acestea, "probele pe care le avem in acest stadiu sugereaza un atac spontan vizand un abuz sexual", a declarat intr-o conferinta de presa, miercuri, la Sofia, procurorul general Sotir Tatarov.

Severin Krasimirov, nascut in Bulgaria in 1997, era deja cautat pentru ucidere si viol.

Suspectul, identificat drept Severin Krasimirov, nascut in Bulgaria in 1997, era deja cautat pentru ucidere si viol, a indicat Tatarov, adaugand ca acesta locuia in apropiere de locul unde a fost ucisa jurnalista si a fugit duminica in Germania, prin Romania, a doua zi dupa crima.

Profilul suspectului si modul lui de operare fac si mai incerta ipoteza unui asasinat legat de activitatea jurnalistica a victimei, care recent se interesase de acuzatiile de coruptie implicand oameni de afaceri si alesi bulgari.

Uciderea jurnalistei a suscitat un val de condamnari la nivel international, fiind perceputa ca un asasinat politic intr-o tara, criticata cu regularitate pentru coruptia sa endemica si ineficienta sistemului sau judiciar.

Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a adus un omagiu duminica 'curajoasei jurnaliste care a cazut in lupta pentru adevar si impotriva coruptiei'.

Premierul bulgar Boiko Borisov a ironizat miercuri aceste concluzii prea pripite in opinia sa: "In doar trei zile, am citit lucruri monstruoase despre Bulgaria", a declarat el presei. 'Noi, ca tara, nu am meritat sa fim tarati in noroi in cateva zile, in timp ce toata lumea lucreaza nu 100%, ci 1.000%' pentru a elucida crima, a adaugat el.

Bulgaria, tara din UE cu carente in materie de libertate a presei, potrivit ONG-urilor specializate, se claseaza pe locul 111 din 180 in ultimul raport al organizatiei Reporteri fara Frontiere (RSF).

CE a sesizat OLAF cu privire la acuzatiile de frauda, evocate in ultima emisiune a jurnalistei.

Comisia Europeana a anuntat luni ca a sesizat OLAF, Oficiul European Antifrauda, privind acuzatiile de frauda din fonduri europene in Bulgaria, evocate in ultima emisiune a Viktoriei Marinova.

Numerosi observatori internationali au remarcat ca prezentatoarea este al treilea jurnalist ucis in decurs de un an in Europa, dupa reporterul Jan Kuciak in Slovacia, in februarie 2018, si jurnalista malteza Daphné Caruana Galizia in octombrie 2017.

Sute de oameni s-au adunat luni seara la Sofia si Ruse pentru a-i aduce un omagiu jurnalistei, purtand in maini lumanari aprinse.

Unii experti bulgari au pus la indoiala mobilul politic al crimei, subliniind ca activitatea sa nu se referea propriu-zis la investigatii si ca aceasta ipoteza nu este sustinuta nici de modul de operare a criminalului.

Potrivit organizatiei neguvernamentale Comitetul Helsinki, 19 femei au decedat in acest an in Bulgaria in urma unor agresiuni fizice.