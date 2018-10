Turistii nu se vor mai putea caza in popularele Insule Similan.

Interdictia priveste toate sederile peste noapte cu exceptia celor oferite de anumite agentii care ofera tururi de scufundari la adancime, a relatat luni publicatia Royal Gazette.



Excursiile de o zi pe insula vor fi in continuare permise.

Insulele Similan, situate la 80 de kilometri nord-vest de Phuket, sunt printre cele mai cunoscute grupuri de insule din Marea Andaman, insa zona, renumita pentru coralii si pentru fauna sa marina, a avut de suferit in ultimii ani pe masura ce turismul s-a intensificat.

Interdictia vine dupa inchiderea in luna iunie a faimosului Golf Maya, de pe insula sudica Koh Phi Phi, a carui plaja a devenit cunoscuta intregii lumi dupa filmul hollywoodian "The Beach" (2000), cu Leonardo Di Caprio in rolul principal, scrie Agerpres.

La sfarsitul lunii septembrie, Departamentul pentru Parcuri Nationale si Conservarea si Natura Salbatica din Thailanda a decis sa inchida pe termen indefinit Golful Maya, pana cand coralii din zona se vor reface complet.

Decizia a fost luata in contextul in care plaja golfului era vizitata zilnic de 5.000 de turisti - un numar dublu fata de cel pe care il putea gazdui plaja.

Planul initial de a inchide Golful Maya timp de patru luni a fost anulat deoarece daunele aduse coloniilor de corali au ramas extinse, a indicat departamentul citat.

Industria turismului din Thailanda, care contribuie cu peste 20% la PIB, s-a confruntat cu o crestere constanta a numarului de turisti, de la 32 de milioane de vizitatori in 2016 la 35 de milioane in 2017 si la aproximativ 38 de milioane estimati in acest an.