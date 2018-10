Lansata mai ales de Ordinul medicilor, o petitie oficiala in acest sens a adunat 881.569 de semnaturi reprezentand aproape 14% din electorat si peste 10% din populatia totala, potrivit rezultatelor oficiale publicate luni seara.

La treisprezece ani de la primele incercari de interzicere a consumului de tutun in restaurante si baruri, Austria ramane una dintre ultimele tari din Europa in care se poate fuma in localuri, spre nemultumirea profesionistilor din domeniul sanitar.

In 2015, social-democratii si conservatorii au adoptat definitiv legislatia ce prevede interdictia totala a consumului de tutun in restaurante, cu intrare in vigoare in luna mai. Insa, legea fost abrogata sub presiunea Partidului Libertatii (FPO, extrema dreapta) - liderul sau, Heinz-Christian Strache, el insusi un fumator inrait, facand din aceasta o conditie sine qua non pentru formarea unei coalitii cu conservatorii cancelarului Sebastian Kurz.

Prin urmare, consumul de tutun ramane legal in localurile din Austria dotate cu spatii separate pentru fumatori si in cele cu o suprafata sub 50 de metri patrati, la latitudinea proprietarului.



O "aberatie" care este ''contra tendintei observate la nivel mondial", dupa cum a subliniat Ordinul medicilor, care a amintit ca aproximativ 13.000 de persoane mor anual in Austria ca urmare a afectiunilor asociate consumului de tutun. Aceasta tara ocupa locul al treilea in Uniunea Europeana in topul numarului de fumatori, potrivit Eurostat (30% dintre persoanele cu varste peste 15 ani) si este una dintre cele in care tigarile costa cel mai putin.

Mobilizarea reflectata de petitie plaseaza FPO fata in fata cu contradictiile sale - dezvoltarea democratiei directe este una dintre principalele promisiuni electorale ale acestei formatiuni politice, insa partidul a reiterat marti refuzul sau de a organiza un referendum pe tema fumatului.



''Daca apelul la democratie directa este altceva decat o plezanterie din campania electorala, Guvernul trebuie sa permita un referendum'' pe tema fumatului, a sustinut noua sefa a social-democratilor (opozitie), Pamela Rendi-Wagner.

FPO nu vede insa niciun paradox si estimeaza ca pozitia sa este consolidata de rezultatul petitiei din doua considerente - una dintre vocile sale, Walter Rosenkranz, a estimat ca amploarea mobilizarii ''a demonstrat o dorinta mai mare de democratie directa din partea populatiei''. In acelasi timp, Strache a subliniat ca ''peste 85%'' din electorat s-a abtinut sa semneze petitia antifumat, iar pragul de 900.000 de semnaturi, care ar fi declansat organizarea automata a unui referendum dupa 2021, conform promisiunilor partidului, nu a fost atins.

Totusi, ''presiunea pe Guvern creste'' si ''va fi dificil pentru FPO sa explice de ce nu organizeaza imediat un referendum'', a notat marti publicatia Kronen Zeitung intr-o analiza preluata de mare parte din media.

Mai multe nume importante din randul conservatorilor, printre care se numara primarii din Graz si Salzburg, doua dintre cele mai importante orase ale tarii, au facut apel marti la organizarea unui referendum pe care acestia il considera necesar datorita numarului de semnatari ai petitiei.

O solicitare impartasita si de restul opozitiei, precum partidul liberal Neos, care a estimat ca cetatenii au dat un "semnal clar" conform caruia Austria nu mai vrea sa fie "scrumiera Europei".

Cancelarul Sebastian Kurz, care este nefumator, a ales sa nu comenteze pe aceasta tema, abrogarea legii anti-fumat fiind inclusa in pactul coalitiei incheiata cu FPO la sfarsitul anului 2017, scrie Agerpres.

Strache a justificat aceasta dispozitie prin mentinerea "libertatii de alegere" si a subliniat ca, in opinia sa, acest compromis garanteaza "interesele nefumatorilor, ale fumatorilor si ale proprietarilor de restaurante".

Insa, un numar din ce in ce mai mare de patroni de baruri si de restaurante au incetat sa autorizeze consumul tutunului si ''nicio unitate infiintata in acest an nu este dotata cu spatiu pentru fumat'', potrivit Camerei Economice a Austriei, citata de AFP.