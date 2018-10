Suspectul, descris drept un tanar bulgar de 20-30 de ani, a fost retinut in Germania, unde locuieste mama sa, parasind duminica Bulgaria.

Canalul de televiziune TVN a transmis ca acesta a declarat ca nu o cunoaste pe jurnalista ucisa, informeaza Agerpres.

Potrivit postului de televiziune bulgar Nova, care citeaza o sursa apropiata anchetei, ADN-ul persoanei retinute este 100% identic cu mostrele de ADN care au fost prelevate din probe gasite in locul crimei.

Mai multi localnici, informeaza presa bulgara, au declarat ca ei cunosc identitatea suspectului retinut, care se pare este un tanar nascut in 1997. Unii dintre acestia au afirmat ca politia din Ruse le-ar fi retinut pe sotia si pe o matusa a acestuia, dar oficial aceste informatii nu au fost confirmate.

Mai mult, un alt canal tv bulgar bTV a informat ca politia a efectuat perchezitii intr-un imobil din Ruse si ar fi descoperit telefonul victimei, dar nu se stie daca exista vreo legatura cu suspectul arestat in Germania.

Corpul neinsufletit al jurnalistei Viktoria Marinova a fost descoperit sambata intr-un parc din orasul Ruse, unde se pare ca facea jogging. Inainte de a fi ucisa, ea fusese violata.

Cetateanul roman retinut anterior in legatura cu moartea jurnalistei a fost eliberat din lipsa de probe.

Politia bulgara anuntase marti ca a retinut, pentru 24 de ore, un cetatean roman de origine ucraineana si ca in prezent verifica alibiul sau in cadrul anchetei privind acest asasinat.

Viktoria Marinova (30 de ani), care era reprezentant administrativ si prezentatoare la postul local TVN Ruse, a difuzat in ultima sa emisiune din 30 septembrie o convorbire cu doi jurnalisti de investigatii: Dimitar Stoianov din Bulgaria si Attila Biro din Romania, care intreprind o ancheta in legatura cu banuielile de frauda in cazuri de gestionare a fondurilor europene, in care ar fi implicati oameni de afaceri si alesi.

Anchetatorii incearca sa afle mobilul asasinatului fara a exclude o posibila legatura cu activitatea profesionala a victimei.