Oamenii de stiinta neozeelandezi afirma ca administrarea suplimentelor este utila doar pentru persoanele incluse in anumite grupuri de risc, pentru prevenirea unor afectiuni precum rahitismul si osteomalacia, ce pot aparea in cazul unei deficit de vitamina D.

Studiul, publicat in jurnalul Lancet Diabetes and Endocrinology, a relevat totodata ca nu exista diferente semnificative in urma administrarii unor doze mari sau mici de vitamina D.

Vitamina D contribuie la reglarea cantitatii de calciu si fosfat din organism, necesare mentinerii sanatatii oaselor, danturii si muschilor.

Departamentul de Sanatate din Marea Britanie recomanda in prezent administrarea zilnica a unui supliment cu vitamina D tuturor copiilor cu varste sub cinci ani, sfat valabil si pentru gravide, femeile care alapteaza si varstnicii care petrec putin timp in mediul exterior. De asemenea, institutia sugereaza suplimentarea dietei in timpul toamnei si al iernii, cand pielea intra mai rar in contact cu razele solare. De la sfarsitul lunii martie sau inceputul lunii aprilie si pana la finele lunii septembrie, majoritatea persoanelor pot obtine cantitatea de vitamina D necesara prin contactul direct cu razele solare si o dieta echilibrata, scrie Agerpres.

Autorii studiului sustin ca liniile directoare din domeniul sanitar ce recomanda suplimentarea dietei cu vitamina D ar trebui schimbate pentru a reflecta cele mai bine dovezi existente. Potrivit cercetatorilor, acest studiu este cea mai ampla meta-analiza efectuata pana in prezent, bazat pe informatii prelevate de la 81 de studii clinice randomizate.



''De la ultima analiza majora a dovezilor, efectuata in 2014, au fost publicate peste 30 de studii clinice randomizate pe tema vitaminei D si sanatatii oaselor, aproape dublu fata de dovezile de baza disponibile'', a subliniat autorul principal al lucrarii, dr. Mark Bolland de la Universitatea Auckland.

''Liniile directoare clinice ar trebui modificare pentru a reflecta aceste concluzii'', a adaugat Bolland.

''Meta-analiza noastra a descoperit ca vitamina D nu previne fracturile si nici nu imbunatateste densitatea minerala a oaselor, indiferent daca este vorba despre doze mari sau mici'', a declarat cercetatorul.Majoritatea studiilor analizate in cadrul recentei cercetari s-au bazat pe administrarea de vitamina D fara asocierea cu suplimentele cu calciu si au o vechime de cel mult un an, precizeaza Press Association. Cele mai multe dintre ele au inclus femei cu varste peste 65 de ani (77% dintre studiile clinice), care traiau in comunitati si au primit doze de peste 800 unitati internationale (UI) pe zi (68% dintre studiile clinice). Dovezile indica faptul ca suplimentarea dietei cu vitamina D nu a avut efecte semnificative asupra riscului de fracturi.

In cadrul unei analize secundare care a luat in calcul densitatea osoasa, au fost identificate unele mici diferente (valabile pentru zona lombara a coloanei vertebrale, colul femural si intregul corp), insa niciuna dintre acestea nu a fost relevanta din punct de vedere clinic.

Autorii cercetarii au remarcat faptul ca datele privind caderile au fost colectate in mod diferit in cadrul studiilor clinice, ceea ce poate afecta rezultatele finale si au subliniat totodata ca studiile clinice mai restranse si pe durate mai scurte au relevat efecte mai semnificative ale vitaminei D comparativ cu cele pe termen lung.

Profesor Louis Levy din cadrul Serviciului de Sanatate Publica din Anglia a declarat ca ''acest studiu subliniaza importanta mentinerii nivelurilor adecvate de vitamina D pentru reducerea riscului de sanatate precara a sistemului musculoscheletal''. In opinia sa, in conditiile in care ''o cincime din populatia Marii Britanii prezinta niveluri ingrijoratoare ale vitaminei D'', in timpul verii si primaverii populatia ar trebui sa dobandeasca acest nutrient ''de la razele solare si printr-o alimentatie echilibrata''. In timpul toamnei si iernii, insa, ''cei care nu consuma alimente care contin in mod natural vitamina D sau care nu sunt fortificate cu aceasta ar trebui sa ia in calcul suplimentarea cu 10 mg'' de vitamina D, a adaugat Levy, citat de Press Association.