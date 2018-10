Marinova, care avea 30 de ani, ar fi fost violata, batuta si strangulata. Cadavrul sau a fost gasit de un trecator, sambata dupa-amiaza, si seara a fost identificat de familia femeii, scrie News.ro, care citeaza site-ul balkaninsight.com.

Site-ul Terminal 3 scrie ca in ultima sa emisiune, Victoria Marinova i-a intervievat pe jurnalistul din Romania Attila Biro, de la Rise Project, si pe bulgarul Dimitar Stoianov, de la Bivol, tema interviului fiind recenta retinere a celor doi de catre politie in apropierea orasului Radomir, unde subiectii unei investigatii incercau sa arda documente legate de o frauda cu fonduri europene.

Potrivit presei, nu se stie insa daca aceasta crima are vreo legatura cu activitatea profesionala a Victoriei Marinova, insa politia ia in vedere "toate variantele".

Majoritatea obiectelor personale ale jurnalistei lipseau in momentul in care aceasta a fost gasita in iarba, intr-o zona mai putin aglomerata a promenadei din Ruse. Inca nu exista suspecti in acest caz.

Victoria Marinova, al treilea jurnalist din UE ucis in ultimul an

Uciderea jurnalistei bulgare a fost condamnata de Harlem Desir, reprezentant al OSCE pentru Libertatea Presei, acesta cerand “o ancheta completa si minutioasa”.

Federatia Europeana a Jurnalistilor a notat, pe Twitter, ca ultimul articol al Victoriei Marinova avea ca subiect coruptia de stat.

Marinova este al treilea journalist ucis in Uniunea Europeana in mai putin de un an, dupa Daphne Caruana Galizia, din Malta, si Jan Kuciak, din Slovacia.