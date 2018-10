Juncker: Sunt concentrat pe un acord privind Brexitul, o iesire fara acord ar fi devastatoare

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, face apel la statele membre sa renunte la regulile cu privire la unanimitatea in Consiliu si sa ia mai multe decizii cu majoritate calificata in vederea intaririi rolul blocului comunitar in lume, transmite Reuters.