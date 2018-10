Studiul se bazeaza pe observatiile stiintifice realizate pe 12.102 persoane cu varste de peste 45 de ani, din 1990 pana la deces sau pana in 1 ianuarie 2016.

Dintre cele 5.291 de decese survenite in cei 26 de ani de monitorizare, 1.489 de subiecti au dezvoltat dementa - in cea mai mare parte Alzheimer (80%) - 1.285 au suferit AVC, iar 263 au fost diagnosticati cu boala Parkinson.

Deloc surprinzator, riscul creste odata cu inaintarea in varsta, insa difera in mod semnificativ in functie de sex. Astfel, una din doua femei (48%) de 45 de ani risca sa dezvolte una dintre cele trei boli, in comparatie cu unul din trei barbati (36%), potrivit studiului epidemiologic.

Femeile au o predispozitie mult mai mare de a dezvolta dementa in comparatie cu barbatii, in timp ce acestia din urma risca sa sufere AVC mai precoce in comparatie cu femeile.

O femeie prezinta un risc de doua ori mai mare de a dezvolta atat dementa cat si AVC, potrivit rezultatelor cercetarii, scrie Agerpres.

Studiul are unele limitari, noteaza autorii, indeosebi deoarece a fost efectuat pe un segment de populatie de origine europeana - Olanda - a carei speranta de viata este ridicata - 83,5 ani pentru femei si 81,7 ani pentru barbati.

Cercetatorii subliniaza ca riscul de deces ca urmare a uneia dintre aceste afectiuni neorologice este subapreciat comparativ cu riscul de deces din cauza cancerului de san (una din opt femei) sau a bolilor cardiovasculare (o persoana din patru), ceea ce reprezinta un obstacol in calea strategiilor de preventie.

Cu toate acestea, cele trei afectiuni impartasesc aceiasi factori de risc si pun o greutate din ce in ce mai mare in talerul cheltuielilor publice ocazionate de imbatranirea populatiei, au notat oamenii de stiinta.

De asemenea, persoanele diagnosticate cu una dintre cele trei boli in perioada 1990 - 2016 au prezentat un risc mai mare de hipertensiune arteriala, tulburare de ritm cardiac (fibrilatie atriala), colesterol marit si diabet de tip 2 (cel mai frecvent), a constatat studiul.

Masurile de preventie, care ar permite amanarea cu cativa ani a aparitiei bolilor neurologice, ar putea reduce riscul cu 20% pana la 50%, au subliniat cercetatorii.

Aceste rezultate militeaza in favoarea adoptarii unor masuri energice de preventie "pentru reducerea poverii reprezentate de afectiunile neurologice care apasa pe umerii persoanelor varstnice", au concluzionat cercetatorii. (studiu)