Angajatii unui outlet 7-Eleven din provincia Chonburi, situata la 120 kilometri sud-est de Bangkok, au descoperit sarpele duminica si au solicitat ajutorul voluntarilor pentru prinderea acestuia, a raportat site-ul de stiri Coconuts Bangkok.

Desi nimeni nu a vazut pitonul intrand in magazin, angajatii cred ca reptila s-a strecurat pe usa din fata, in incercarea de a se feri de inundatiile de afara, in conditiile in care Thailanda se afla in prezent in sezonul ploios, scrie Agerpres.

Pitonul adormit a fost capturat in doar cinci minute si ulterior eliberat in salbaticie.

In Thailanda, serpii se ascund in numeroase locuri - de la portbagaje si toalete la cosuri de rufe. Anul trecut, doar in capitala Bangkok au fost capturati peste 35.000 de serpi.